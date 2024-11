Scarichi otturati e seminterrato allagato alla scuola media di Villasanta: è "caccia" ai vandali

Il problema, dicevamo, ha interessato la cosiddetta “palestrina”, gli spogliatoi, il locale infermeria, il magazzino e l’archivio della scuola media. Una volta fatta l'amata scoperta, insegnanti e collaboratori hanno allertato gli uffici comunali, che immediatamente si sono mobilitati per accertare la situazione. L'immediato sopralluogo del Comune ha rilevato la presenza di due sanitari con carta pressata a otturare gli scarichi e rubinetti lasciati aperti.

Tutti indizi che non farebbero pensare a un semplice incidente, bensì un atto deliberato da parte di qualche vandalo che avrebbe agito o nelle primissime ore del mattino, oppure sarebbe riuscito a introdursi nella scuola nelle ore notturne. Al momento, comunque, sono ancora al vaglio dell'Amministrazione comunale tutte le ipotesi, così come la conta dei danni:

"Il personale comunale ha lavorato 4 ore per il ripristino - fa sapere proprio il Comune attraverso una nota - Sono in corso verifiche per chiarire dinamica, responsabilità ed entità dei danni"