"Anche quest’anno ripropongo l’iniziativa di raccolta delle Scatole di Natale" racconta il parrucchiere di Cesano Maderno Luca Donghi, che con il suo impegno in questa iniziativa di carità è diventato referente di zona.

Scatole di Natale in dono agli sconosciuti

"Principalmente le devolverò ai volontari della Caritas di Cesano", spiega. Il 43enne sfrutta al meglio il suo negozio di via Cavour a Binzago di Cesano Maderno dove dal martedì al sabato, nella fascia oraria tra le 9 e le 19, chiunque può portare la sua scatola da donare in beneficenza. Dopo gli oltre 250 pacchi raccolti l’anno scorso, il parrucchiere per questo Natale ha un obiettivo ben più grande: raddoppiare il risultato.

Doni per uomo, donna o bambino

"Partecipare è facilissimo - dice - Basta prendere una scatola, solitamente viene usata quella delle scarpe, e inserire un indumento caldo (guanti, sciarpe, cappellini maglioni o coperte), purché sia nuovo, qualcosa di goloso, un passatempo (quaderno, matite colorate, libro, parole crociate...), un prodotto di bellezza e un biglietto gentile. Fuori deve essere posta un’etichetta con indicato uomo, donna o bambino, a seconda di chi sarà il destinatario". La scatola è un regalo di Natale, quindi l’invito è quello di usare una bella carta, del nastro, dei fiocchi, dei disegni fatti da bimbi o qualunque cosa possa abbellirla. Ricordando che è possibile donare fino al 10 dicembre, Donghi ringrazia ed invita tutti i cesanesi a partecipare all’iniziativa.