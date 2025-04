Scatta il conto alla rovescia per la mitica Sagra dell'Asparago Rosa

Uno degli appuntamenti più attesi della Primavera brianzola è pronto a tornare. È scattato il conto alla rovescia per l'inizio della «mitica» Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago.

La kermesse curata dalla Pro Loco Mezzago, giunta quest’anno alla 65esima edizione, si terrà dal 25 aprile al 23 maggio come sempre nella splendida cornice di Palazzo Archinti, avvalendosi come di consueto di tante collaborazioni con associazioni del territorio, del lavoro dei tanti infaticabili volontari e del patrocinio del Comune di Mezzago.

La grossa novità di quest’anno è legata alla qualità. Dopo aver ricevuto nel 2023 il prestigioso marchio «Sagra di Qualità» da UNIPLI, che distingue le sagre che valorizzano realmente i prodotti tipici locali e promuovono efficacemente il proprio territori, quest’anno l'Asparago Rosa di Mezzago, e Pro Loco Mezzago in qualità di titolare, ha recentemente ottenuto il riconoscimento di «Marchio collettivo d'Impresa», rilasciato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Si tratta di un importante risultato, frutto di un percorso iniziato alcuni anni fa, quando, in virtù della convenzione stipulata nel 2019 con l'Amministrazione Comunale e dell'accordo sottoscritto con i produttori mezzaghesi, abbiamo avviato la richiesta di registrazione - sottolinea il sodalizio mezzaghese - La convenzione allora e la titolarità del marchio oggi, riconosce alla Pro Loco il ruolo di punto di riferimento e coordinamento per i produttori dell'Asparago Rosa, affiancandoli nel promuovere, valorizzare e tutelare questo prodotto così speciale. Il marchio collettivo non solo protegge l'Asparago Rosa di Mezzago, ma anche i prodotti derivati dalla sua lavorazione e tutti gli eventi di promozione ad esso legati, in particolare la storica "Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago". In questo spirito di collaborazione e condivisione, Pro Loco Mezzago mette a disposizione questo segno distintivo per produttori, imprese, enti e associazioni che ne fanno richiesta e che si impegnano a rispettare i criteri e gli standard di qualità stabiliti dal disciplinare di coltivazione, dal protocollo di coltivazione e commercializzazione e dallo specifico regolamento d'uso del marchio collettivo. In questo modo sarà possibile creare ed espandere una rete sempre più affiatata, dove ciascuno contribuisce a mantenere viva la tradizione e l'eccellenza del nostro asparago».

La consueta cena inaugurale

Il prelibato ortaggio mezzaghese potrà dunque essere degustato nel tradizionale ristorante di palazzo Archinti gestito dalla Pro Loco attivo come detto dal 25 aprile al 23 maggio. Come da qualche anno ormai a questa parte l’Asparago potrà inoltre essere mangiato anche nell’altro ristorante attivo: «La trattoria dell’Asparago Rosa», gestito dall’associazione Vivi Mezzago nella sala Arca dell’oratorio. Ed è proprio lì che quest’anno si terrà la cena inaugurale della kermesse fissata per sabato 26 aprile.

Come sempre però la Sagra non si limita solo ai ben noti appuntamenti culinari. È infatti previsto un ricco programma di attività legate anche alla natura, agli animali, alla cultura, alla musica, allo sport sino ad arrivare al giorno clou dell’iniziativa: Il Mezsvago, fissato per il 18 maggio. Per il programma completo delle iniziative visitare il sito www.prolocomezzago.it.