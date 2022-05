Concorso fotografico

Scatti in Brianza, tutte le foto premiate. Con una cerimonia riservata solo ai partecipanti si è conclusa la nona edizione del concorso fotografico “Scatti in Brianza: il nostro territorio attraverso il vostro obiettivo fotografico”, organizzata dal Gruppo Valle Nava in collaborazione con il Parco dei Colli Briantei.

Lo scorso venerdì, 13 maggio 2022, nella sala consiliare del Comune di Camparada, si è svolta la serata di premiazione del concorso 2021.

Quest’anno sono stati coinvolti un centinaio di partecipanti con oltre 300 scatti realizzati che andavano dall’Adda al Lambro, dal Monte di Brianza alla piana vimercatese.

Durante la serata sono stati premiati i 12 finalisti che sono “andati a podio” nelle quattro categorie in gara: Fauna, Flora, Paesaggio e Vita nel Parco.

Una serata dedicata ad Alberto Canobbio

Nel corso della cerimonia, oltre alla consegna dei premi per i vincitori delle varie categorie, Renato Torrielli, a nome di tutti gli organizzatori, ha ricordato che la serata per il terzo anno è stata dedicata alla figura di Alberto Canobbio. Alberto è venuto a mancare ormai tre anni fa, lasciando un vuoto nella vita del tessuto associativo e del comitato esecutivo del Parco dei Colli Briantei.

"Se oggi distribuiamo i calendari del Parco e siamo alla serata finale di un concorso fotografico giunto alla sua nona edizione, molto lo dobbiamo anche ad Alberto, che da amministratore, da ex presidente del Parco, da grande appassionato di fotografia, ha dato forza e spazio alle iniziative del Plis, il Parco locale di interesse sovracomunale e delle sue associazioni".

Alle premiazioni era presente come rappresentante della giuria tecnica Luca Fantoni, che insieme a Danilo Porta, Alfio Sala, Alberto Fantoni e Fabio Iacuitti compone l’organo valutatore che ogni anno con il suo prezioso contributo in termini di attenzione e competenza esprime un giudizio, attraverso la lunga e non semplice selezione delle immagini vincitrici.

Il premio speciale della giuria

Quest’anno, per la seconda volta, oltre ai consueti riconoscimenti si è aggiunto un Premio speciale della giuria in memoria di Alberto Canobbio, che è stato conferito a Luca Zacchero Gambro e alla sua “B&B”, ritenuta dalla giuria, composta da amici e compagni di viaggio di Canobbio, “la foto che sarebbe piaciuta di più ad Alberto“.

Un ulteriore riconoscimento speciale è andato quest’anno anche ad Andrea Brambilla a cui il Gruppo Valle Nava e Associazione Colli Briantei hanno voluto conferire un piccolo premio contenente le magliette dei due sodalizi per il suo contributo fotografico che a cadenza mensile fornisce molte delle immagini che animano la pagina Facebook del Parco dei Colli Briantei.

Tutte le foto premiate - Categoria fauna

Categoria flora

Categoria paesaggio

Categoria Vita nel Parco