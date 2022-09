Novità per la scelta e revoca del medico di base

Da lunedì 3 ottobre c'è la possibilità di accedere all'ufficio Scelta e revoca del medico di base previa prenotazione nelle sedi Asst di Seregno e Desio. Il nuovo servizio si affianca al sistema on line.

Novità per la Scelta e revoca del medico

Da lunedì 3 ottobre c'è la possibilità di accedere all'ufficio Scelta e revoca del medico di base, previa prenotazione, nelle sedi Asst di Seregno in via Stefano da Seregno, 102 e di Desio, in via Foscolo, 24. L'attività sarà erogata dal lunedì al venerdì a Seregno e dal martedì al venerdì a Desio. In entrambe le sedi di Scelta e revoca verranno garantite 52 prenotazioni settimanali. La soluzione è rivolta ai cittadini che non dispongono immediatamente di un computer o di uno smartphone collegati in Rete per accedere al servizio on line, che ha riscosso e continua a riscuotere l'apprezzamento degli utenti.

Il servizio su prenotazione

La prenotazione avviene mediante un contact center per ogni ufficio di Scelta e revoca. La sperimentazione con accesso regolamentato è già stata avviata a Meda e Lentate sul Seveso con slot dedicati alle persone più fragili che hanno difficoltà nell'utilizzo dei servizi on line, che vengono mantenuti e che Asst continua a raccomandare alla maggioranza della popolazione. La modalità on line era stata avviata durante la pandemia, quando era inibito l'accesso alla strutture sanitarie ad eccezione dei casi di urgenza.

Nuovo modello per chi ne ha necessità

“Pur continuando a privilegiare, per la comodità e versatilità, la modalità telematica, negli ultimi mesi si è sperimentato un modello organizzativo ad accesso regolamentato utile ad incrementare il numero di appuntamenti che quotidianamente vengono fissati e destinati ai cittadini che ne abbiano davvero necessità e ne facciano richiesta”, spiega Guido Grignaffini, direttore socio sanitario di Asst Brianza.

La soddisfazione del sindaco Rossi

“Come Amministrazione accogliamo con soddisfazione il doppio binario attivato da Asst Brianza in tema di scelta e revoca - dice il sindaco di Seregno, Alberto Rossi - Se il potenziamento dei servizi on line è una strategia moderna assolutamente da perseguire, parimenti è assolutamente un dovere per ogni ente pubblico prevedere strategie inclusive per fasce di popolazione fragile sotto il profilo digitale. Su questo ultimo passaggio eravamo stati sollecitati da tanti cittadini, in particolare da alcuni seguiti dal nostro Servizio Sociale: ringrazio Asst per aver condiviso e fatto proprie le segnalazioni che avevamo posto all’attenzione dell’Assemblea di Ambito”.

Il sindaco di Desio ringrazia Asst Brianza

“Parola d’ordine: non lasciare indietro nessuno - il commento di Simone Gargiulo, sindaco di Desio - Condividendo questo motto, apprendiamo con grande soddisfazione la scelta di Asst Brianza di riattivare lo sportello dedicato alla scelta e revoca dei medici di base presso gli uffici di Desio in via Foscolo. In questo modo si darà la possibilità ai cittadini, impossibilitati ad usare altri strumenti, di potersi recare personalmente per accedere a questo servizio. Ringrazio la direzione dell’Asst Brianza per l’attenzione che riserva alla cittadinanza e per il costante e proficuo dialogo con la nostra Amministrazione comunale”.