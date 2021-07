Schiamazzi e corse in motorino in piazza: la Polizia locale scende in campo anche di notte

Schiamazzi e corse in motorino in piazza: la Polizia locale di Caponago scende in campo anche di notte. Il servizio di pattugliamento è iniziato la scorsa settimana dopo la segnalazione di alcuni spiacevoli episodi di inciviltà.

Sarà anche dovuta alla fine delle restrizioni legate alla pandemia, ma la situazione in paese (così come un po’ in tutto il circondario, vedi Vimercate su tutti, ndr) si sta facendo sempre più complicata. Soprattutto per quanto riguarda alcuni gruppi di giovani, i cui comportamenti a dir poco incivili (urla, schiamazzi, corse in motorino in piazza solo per citarne alcuni) sono finiti nel mirino non solo dei cittadini esasperati, ma anche dell’Amministrazione e delle Forze dell’ordine. Tanto che, per mettere un freno agli animi più esagitati, la Polizia locale ha deciso di scendere in campo anche in notturna per presidiare maggiormente il territorio.

«Grazie alla disponibilità offerta da tutti gli agenti nei giorni scorsi abbiamo già effettuato alcuni turni serali, dalle 17 alle 24, per garantire un maggior controllo del paese - sottolinea il comandante Gabriele Garberoglio - In particolare ci occuperemo di tenere monitorata la situazione nei punti più “a rischio”, in cui possono venire a crearsi situazioni poco piacevoli. L’obiettivo del servizio è chiaro: verificare sul campo alcune segnalazioni che nelle scorse settimane abbiamo ricevuto da parte dei cittadini in modo da intervenire con misure preventive atte a scoraggiare il ripetersi di determinati episodi che stiamo verificando grazie all’ausilio delle telecamere di sicurezza».

