Schianto a Usmate Velate: quattro persone trasferite in ospedale

Sono quattro le persone trasferite in ospedale dopo lo schianto avvenuto questa mattina a Usmate Velate, lungo la SP41: due in codice verde e due in codice giallo, di cui trasportata con l'elisoccorso.

Quattro persone trasferite in ospedale

Fortunatamente nessuna grave conseguenza come inizialmente si era temuto, ma sicuramente un grande spavento per le auto andate distrutte e qualche ferito che però non desta particolare preoccupazione. Delle sette persone rimaste coinvolte, quattro sono state condotte in ospedale per accertamenti: una a bordo dell'elicottero ha raggiunto il Niguarda di Milano, mentre un'altra, sempre in codice giallo, è stata accompagnata al San Gerardo di Monza. I feriti più lievi sono stati portato a Vimercate e a Merate, entrambi in codice verde.

Auto distrutte

La dinamica del tremendo sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. Diverse le auto andate distrutte nell'impatto, di cui dovranno essere ancora accertate le responsabilità. Sul posto si è mobilitata da subito un'imponente macchina dei soccorsi, con quattro ambulanze e un elisoccorso, cui si sono aggiunti i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre alcuni feriti dai rispettivi veicoli. Sulla bretella che porta verso la Tangenziale Est si sono portati anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.