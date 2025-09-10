Schianto frontale tra due auto, attimi di paura in centro

Sono stati attimi di vera paura quelli vissuti ieri sera, martedì 9 settembre, a Vimercate, in via Cremagnani, per uno schianto frontale tra due auto: nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone.

Schianto frontale tra due auto

L’allarme è scattato intorno alle 21.30. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che una delle auto, la Fiat Panda, stesse provenendo da via Cremagnani quando, in procinto di svoltare su via Ronchi, è entrata in collisione con l’altro veicolo che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo.

Coinvolte due persone

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti sulla scena, che per qualche secondo hanno temuto il peggio per le due persone coinvolte, una donna di 37 anni e un uomo di 51. Sul posto si è precipitata in codice rosso un’ambulanza dell’Avps di Vimercate: fortunatamente però le condizioni dei feriti sono parse meno gravi del previsto e alla fine dell’intervento solo uno di loro è stato trasferito in ospedale (a Monza) in codice giallo.

Soccorsi in centro

In via Cremagnani sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno estratto l’occupante dalla Panda che nell’impatto si era ribaltata, e gli agenti della Polizia locale. A loro spetta ora il compito di ricostruire l’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.