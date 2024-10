Schianto nella notte: auto esce di strada e rischia di finire sui binari del treno

Schianto nella notte a Villasanta: l'auto coinvolta ha sfondato la recinzione di via Meucci rischiando seriamente di finire sui binari dell'adiacente linea ferroviaria.

Schianto nella notte: auto rischia di finire sui binari

L'allarme è scattato nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre. Probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia incessante l'auto che stava viaggiando lungo via Meucci è uscita di strada all'altezza della curva che conduce in via Donatori di sangue. Il veicolo ha urtato il marciapiede e ha sfondato la recinzione che separa la strada dalla vicinissima linea ferroviaria, fermandosi tra gli alberi a pochi metri dai binari.

Nessun ferito

Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Così come nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro: un vero e proprio miracolo se si considerano i posteggi situati lungo la stessa via Meucci. La macchina è stata successivamente rimossa con l'ausilio del carro attrezzi intervenuto sul posto.