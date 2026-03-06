Sono stati attimi di paura per le condizioni di un giovane centauro rimasto seriamente ferito in uno schianto avvenuto pochi minuti fa a Vimercate, all’intersezione tra Strada Provinciale 2 e via Pellegatta.

Schianto sulla Provinciale, paura per un giovane centauro

Il sinistro, dicevamo, si è verificato intorno alle 17 di oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il 18enne, a bordo della sua moto KTM, sia entrato in collisione con un’auto, una Toyota Yaris che viaggiava in direzione di Trezzo e si trovava in fase di svolta. Il giovane viaggiava nella stessa direzione e i due veicoli si sono colpiti proprio durante la manovra. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo è stato sbalzato dalla sua moto finendo rovinosamente a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi per prestare le prime e urgenti cure alla vittima.

Soccorsi in azione

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Le condizioni del ragazzo sono apparse molto serie, ma fortunatamente il quadro clinico è sensibilmente migliorato nel corso dell’intervento facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i presenti. All’incrocio teatro dell’incidente si sono portati anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito. A loro, ora, anche il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità dei due coinvolti.