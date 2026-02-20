Scienza e Fede ad Arcore: un viaggio tra i misteri dell’esistenza

La Comunità Pastorale S. Apollinare di Arcore inaugura un percorso di riflessione profondo e attualissimo. Il ciclo di incontri “Scienza e Fede: domande, incontri, misteri in dialogo> nasce con l’obiettivo di esplorare i grandi interrogativi dell’uomo moderno, creando un ponte tra la razionalità della ricerca e l’interiorità della fede.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è il responsabile della comunità, Don Virginio Vergani, che sottolinea l’importanza di questo cammino:

“La Quaresima è tempo favorevole per fermarsi, ascoltare e lasciarsi interrogare dalle grandi domande della vita. Da dove veniamo? Che senso ha il nostro esistere? Che cosa ci dice la sofferenza, e quale speranza possiamo nutrire di fronte alla morte? I Quaresimali 2026 propongono un percorso che intende accompagnare la comunità in un cammino di riflessione e di ascolto, mettendo in dialogo il sapere scientifico e la fede cristiana. Non per fornire risposte semplici o definitive, ma per imparare a custodire le domande, riconoscendo che la verità si lascia incontrare anche attraverso il confronto, il rispetto e l’approfondimento.”

Il Calendario degli Appuntamenti

Tutti gli incontri si terranno il venerdì alle ore 21 presso il Cine Teatro Nuovo di Arcore (Via San Gregorio).

27 Febbraio | In principio… Scienza e fede alle origini

Mariachiara Rossetti: Ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF-INAF) di Milano. Esperta di cosmologia, studia la formazione delle più grandi strutture dell’universo ed è docente di Fisica all’Università degli Studi di Milano.

Massimiliano Scandroglio: 48 anni, presbitero della Diocesi di Milano, Dottore in Scienze Bibliche e docente di Sacra Scrittura ed Esegesi dell’Antico Testamento e dei Vangeli.

6 Marzo | Evoluzione o Provvidenza? Il mistero dell’esistenza

Paolo Fontana: Presbitero e laureato in Biologia. Ha svolto incarichi in ambito bioetico ed è l’attuale responsabile del Servizio per la pastorale della salute nella Diocesi di Milano.

Andrea Ciucci: 58 anni, presbitero milanese, è coordinatore della sede centrale della Pontificia Accademia per la Vita e segretario della Fondazione vaticana RenAIssance per l’etica dell’Intelligenza Artificiale.

13 Marzo | Mente e anima: oltre i confini della coscienza

Alessandro Perin: Neurochirurgo, Direttore dell’unità di Neurochirurgia ad imaging intraoperatorio avanzato e simulazione presso l’IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano e Direttore scientifico del Besta NeuroSim Center.

Barbara Marchica: Dottore in Teologia e counselor professionista. Direttore didattico della Scuola di alta formazione MIS (patrocinata dall’ISSR Milano), insegna e forma in ambito pastorale e spirituale.

20 Marzo | Curare o guarire? Tra medicina e speranza

Matteo Beretta: 59 anni, Direttore della U.O.C. di Cure Palliative della ASST Brianza. Gestisce una rete capillare tra l’Hospice di Giussano e le cure domiciliari sul territorio di Monza e Brianza.

Claudio Dell’Orto: Presbitero dal 1992 e cappellano ospedaliero. Ha trasformato l’esperienza personale con il Parkinson in un cammino letterario di speranza con i volumi “Incontro alla Pasqua” e “Tra malattia e speranza”.

27 Marzo | Fine o compimento? La morte tra scienza, etica e fede

Augusto Tommaso Caraceni: Docente presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell’Università degli Studi di Milano, dove svolge attività di ricerca d’avanguardia nel campo delle cure palliative.

Aristide Fumagalli: Presbitero dal 1991, ha conseguito la licenza in teologia morale alla Gregoriana di Roma. È docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e autore di numerosi saggi di ricerca morale.