Scienza Under 18: la scuola Don Giussani ha partecipato alla 22esima edizione della manifestazione

La scuola Don Giussani di Baruccana di Seveso ha partecipato alla manifestazione Scienza Under 18 all'Istituto Comprensivo Confalonieri di Monza. L’edizione 2025 dell’evento è stata dedicata al centenario della nascita dello zoologo britannico Gerald Durrell, noto per il suo impegno nella tutela della biodiversità e nella creazione di una rete di zoo per allevare in cattività animali in pericolo di estinzione al fine di rilasciarli in natura.

Il progetto delle classi seconde, coordinate dal professor Spinello

Le classi seconde che hanno frequentato il laboratorio di paleontologia “Dinosauri in 3D”, curato dal professor Francesco Spinello e finanziato attraverso i fondi del Pnrr, hanno contribuito all’iniziativa portando simbolicamente dei fossili come testimonianza delle passate estinzioni di massa e come monito per scongiurarne la prossima.

“Accanto a fossili veri, gli alunni hanno portato anche dei modellini di fossili da loro creati con metodi tradizionali come creta e das o facendo uso di moderne tecnologie come la stampante 3D, in dotazione alla scuola” ha illustrato il professor Spinello, naturalista e docente di scienze.

L'iniziativa che unisce conoscenze scientifiche e tecnologiche

La storia del pianeta è stata segnata da almeno cinque grandi estinzioni di massa, dovute a cause naturali come eruzioni vulcaniche, caduta di meteoriti o variazioni dell’attività solare e dei moti terrestri.

“A differenza di queste, l’estinzione di massa in corso è in gran parte attribuita all’attività umana, in seguito alla distruzione dell’ambiente, alla caccia, all’inquinamento, al commercio illegale di specie selvatiche e ai cambiamenti climatici”, ha commentato il docente.

L’iniziativa degli studenti si inserisce in un progetto educativo più ampio che mira a integrare le conoscenze scientifiche e tecnologiche, unite alla preoccupazione per il futuro della vita sulla Terra.