Le riserve sono sciolte: Clara Colombo è il nuovo assessore al Diritto allo Studio, alla Formazione e alle Politiche Giovanili di Bernareggio. La notizia era nell’aria da tempo, ma da oggi ha assunto tutti i crismi dell’ufficialità.

Sciolte le riserve: ecco il nuovo assessore all’Istruzione

Sarà dunque lei, attualmente capogruppo di maggioranza all’interno del Consiglio comunale, a subentrare in Giunta al posto di Francesco Gerli, che aveva rassegnato le proprie dimissioni a inizio agosto.

“Attraverso questo nuovo ruolo, l’Amministrazione comunale intende rafforzare l’impegno verso le giovani generazioni, la valorizzazione dei percorsi formativi e la collaborazione con le realtà scolastiche, pubbliche e private, e associative del territorio – fanno sapere da Palazzo – L’inizio del suo incarico coincide con l’avvio del nuovo anno scolastico, un passaggio particolarmente significativo per l’intera comunità: un momento che richiama il valore dell’educazione, della crescita e della corresponsabilità tra istituzioni, famiglie e scuole”.

Il curriculum

Clara Colombo, 35 anni, vive a Bernareggio dal 2018, è sposata con l’ex sindaco Andrea Esposito ed è mamma di due bimbi. È laureata in Economia e Commercio e lavora in una multinazionale in ambito amministrativo. La sua esperienza politica e associativa è ricca: è stata consigliera comunale nel suo Comune d’origine, ha guidato i Giovani Democratici di Bergamo e da anni è attiva nel Partito Democratico e nelle realtà associative, tra cui la Pro Loco di Bernareggio.

Una nuova fase di lavoro

A dare comunicazione del nuovo ingresso in Giunta è stato direttamente il sindaco Gianluca Piazza:

“Con Clara entriamo in una nuova fase di lavoro sulle politiche giovanili e sull’educazione – le parole del sindaco – Le sue competenze, unite alla passione per l’impegno civico e alla conoscenza del mondo associativo, rappresentano una risorsa importante per il nostro paese. Sono certo che saprà contribuire con entusiasmo e concretezza”.

Soddisfazione anche da parte della diretta interessata: