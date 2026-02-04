Sciopero alla Micron per i mancati impegni sulla ricollocazione del personale

“Sciopero Micron riuscito, a conferma della forte preoccupazione dei lavoratori”

Questo il commento a caldo di Fiom Cgil Brianza in merito allo sciopero di 4 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU nella giornata di ieri, martedì e febbraio, nella sede Micron di Vimercate, nel complesso dell’Energy park.

“Lo sciopero è riuscito e ha visto una significativa adesione delle lavoratrici e dei lavoratori – dichiara Pietro Occhiuto , segretario generale di Fiom Cgil Brianza – A conferma della forte preoccupazione e del profondo dissenso rispetto all’atteggiamento assunto dall’azienda nell’ultimo incontro presso il Ministero del Lavoro”.

“La mobilitazione – prosegue la nota di Fiom – nasce dal grave passo indietro compiuto da Micron, che ha ritirato gli impegni sulle ricollocazioni del personale e ha concentrato il confronto esclusivamente sulle uscite incentivate, senza miglioramenti economici e con modalità che continuano a essere inaccettabili. Una scelta che rompe il confronto e che scarica interamente sulle lavoratrici e sui lavoratori il costo della riorganizzazione. Con lo sciopero e il presidio di oggi, in vista del prossimo incontro presso il Ministero del Lavoro di venerdì 6 febbraio, le lavoratrici e i lavoratori hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: non sono disponibili ad accettare soluzioni imposte, né tantomeno ricatti occupazionali. La gestione degli esuberi deve passare da strumenti veri di tutela dell’occupazione, a partire dalle ricollocazioni, dai pensionamenti e da un’assunzione di responsabilità sociale e industriale da parte dell’azienda. La forte partecipazione al presidio dimostra che è in gioco non solo il destino delle persone coinvolte direttamente dagli esuberi, ma il futuro stesso della presenza di Micron in Italia. Un futuro che oggi appare sempre più incerto alla luce delle scelte aziendali”.