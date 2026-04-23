Sciopero Net, possibili disagi nella giornata di venerdì

Sono previsti possibili disagi sul territorio della Provincia di Monza e Brianza per uno sciopero aziendale che interesserà i lavoratori di Net Srl, la società che cura il servizio di trasporto pubblico su autobus.

L’agitazione indetta dall’organizzazione sindacale Confial Trasporti potrebbe interessare il personale viaggiante e di esercizio dalle 14.50 fino al termine del servizio.

Per quanto riguarda invece il Servizio Extra Urbano di Trezzo, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 8.45 alle 15.

Come si legge nella nota diramata da Net Srl, lo sciopero è stato indetto con le seguenti motivazioni:

“barriere architettoniche per disabili, aumenti salariali discriminatori ed encomi, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari”.