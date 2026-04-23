Sono previsti possibili disagi sul territorio della Provincia di Monza e Brianza per uno sciopero aziendale che interesserà i lavoratori di Net Srl, la società che cura il servizio di trasporto pubblico su autobus.
Sciopero Net, possibili disagi nella giornata di venerdì
L’agitazione indetta dall’organizzazione sindacale Confial Trasporti potrebbe interessare il personale viaggiante e di esercizio dalle 14.50 fino al termine del servizio.
Per quanto riguarda invece il Servizio Extra Urbano di Trezzo, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 8.45 alle 15.
Le motivazioni dell’agitazione
Come si legge nella nota diramata da Net Srl, lo sciopero è stato indetto con le seguenti motivazioni:
“barriere architettoniche per disabili, aumenti salariali discriminatori ed encomi, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari”.