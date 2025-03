Scivola sul marciapiede e chiede al Comune 155mila euro di danni

Una scivolata sul marciapiede che potrebbe costare molto cara al Comune di Agrate.

La scorsa settimana la Giunta comunale guidata dal sindaco Simone Sironi ha approvato una delibera per resistere ad una causa con richiesta di risarcimento danni intentata alla fine di gennaio da una donna.

Scivolata per colpa delle foglie bagnate?

Quest’ultima ha riportato ferite, pare serie, a seguito di una caduta avvenuta lungo via madre Margherita Panzeri. Secondo la donna la scivolata che ha causato la rovinosa caduta sarebbe da imputare alla presenza lungo il marciapiedi di un tappeto di foglie, con una responsabilità diretta quindi da parte del Comune che non avrebbe provveduto alla pulizia e alla garanzia di sicurezza per i pedoni.

Chiesto un maxi risarcimento

Da ciò la citazione in Tribunale e la richiesta di maxi risarcimento per i danni fisici conseguenti della caduta, quantificati in 155mila euro. Di avviso opposto il Comune, che ha affidato al proprio legale l’incarico di resistere.