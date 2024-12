E' mancata la maestra del sorriso

Cordoglio a Seregno per la scomparsa di Elena Moroni: per vent'anni, dalla metà degli anni Sessanta, era stata maestra alle scuole Umberto e Moro. Aveva fatto anche delle supplenze in Brianza, fra cui Desio e Cesano.

Una maestra "vecchio stampo"

Era una maestra "vecchio stampo", ma sempre attenta alla crescita degli alunni a seconda delle capacità individuali. Ai suoi tempi in classe c’era l’insegnante unica, ma collaborava con profitto con le altre docenti ed era in costante contatto con le famiglie perché nessuno rimanesse indietro nel percorso formativo ed educativo. Nei giorni scorsi la scomparsa di Elena Moroni, all'età di 96 anni. Quello di insegnante era stato un lavoro e insieme una vocazione: seguiva i bambini uno per uno.

Il legame con Santa Valeria

Originaria di Voghera, era arrivata in Brianza al seguito del padre, che era direttore della Cariplo. Era stata sposata con Luigi Zenobi, anche lui maestro elementare e insegnante di musica (mancato nel 2003), con cui aveva cresciuto a Santa Valeria i figli Paola (con cui ha vissuto gli ultimi anni a Mariano Comense), Antonella e Massimo, il minore dei tre e conosciuto in parrocchia quale referente della sagra di Santa Valeria.

I funerali della maestra in Santuario

I funerali nel Santuario di Santa Valeria sono stati celebrati dal nipote, don Daniele Bonanni, missionario in Kenya. "Una donna con Fede non si spaventa nel buio perché ha una luce - le sue parole durante la cerimonia funebre - Penso che sia uno dei frutti più belli della Fede della mia nonna Elena". Il sacerdote ha definito le esequie "una festa. E così lo voleva la nonna, ne siamo sicuri. E’ una festa perché dall’altra parte c’era un amico di una vita che la aspettava".