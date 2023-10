Scontro tra tifosi a Cesano Maderno, la dura condanna del sindaco

Il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, condanna con fermezza gli episodi di violenza accaduti domenica scorsa e causati da due gruppi ultras

all’esterno dell’impianto comunale di via Po:

“Crediamo nello sport, nei valori autentici che incarna, nei principi che trasmette alle nuove generazioni. Altri modi di intendere lo sport non ci appartengono, non sono mai appartenuti a Cesano Maderno e mai ci apparterranno. Non tolleriamo e condanniamo con fermezza episodi di

violenza e criminalità che nulla hanno a che vedere con la sana pratica sportiva”.

In una nota ufficiale diramata oggi dal Municipio il sindaco Gianpiero Bocca ringrazia le Forze dell'Ordine intervenute:

“Ringrazio le Forze dell’Ordine sia per la loro presenza che per il tempestivo intervento che ha consentito di ripristinare la normalità dopo attimi di autentica guerriglia, nonché per il lavoro quotidiano che svolgono sul territorio. Mi sono personalmente recato sul luogo degli incidenti e nella giornata successiva ho interloquito con il Questore di Monza che mi ha rassicurato sul fatto che saranno accertate le responsabilità ed applicate le sanzioni del caso: queste situazioni non possono essere tollerate, ma soprattutto non appartengono alla cultura della nostra comunità".

Il sindaco Gianpiero Bocca condanna quanto accaduto: