Polemica per il circo con gli animali: muore anche un cammello, ma i permessi sono in regola

Scoppia la polemica a Caponago, dove in questi giorni ha fatto il suo arrivo il circo con gli animali. Molte le voci che si sono scagliate contro i baracconi, tra cui quella della giornalista Sabrina Giannini, che non ha risparmiato critiche nei confronti del sindaco Monica Buzzini. La quale però ha spiegato come tutti i sopralluoghi delle autorità competenti abbiano confermato il rispetto delle regole e delle normative.

L'arrivo del circo

Il circo rimarrà in paese fino al prossimo 8 gennaio, ma sicuramente avrà vita difficile. Lo si capisce già dai primi giorni, durante i quali i titolari hanno ricevuto pesanti critiche e attacchi via social per l'utilizzo degli animali. A gettare benzina sul fuoco è stata la nota giornalista Sabrina Giannini, che attraverso i propri canali social ha pubblicato foto e video che mostrano leoni e altri animali rinchiusi in gabbie, sia a cielo aperto che sui camion. I post hanno fatto il giro del web, così come le pesanti parole dirette al sindaco Monica Buzzini, rea secondo la reporter di aver concesso gli spazi ai circensi senza però aver garantito il rispetto delle normative in materia di salute degli animali e di sicurezza.

"Una vergogna che ci siano Comuni e sindaci che ospitano questi spettacoli dello sfruttamento. Patetici show che portano animali della savana nella pianura padana tra la nebbia e temperature invernali"

La replica del sindaco

La querelle è rimasta sì tra le mura virtuali dei social network, ma è proseguita per diversi giorni sia in chat pubbliche che private, con il sindaco Buzzini che ha voluto replicare in più di un'occasione agli attacchi della giornalista:

"Il circo non viene su invito del Comune, ma ha la possibilità di lavorare grazie alla Legge italiana. Se le certificazioni (comprese quelle di Ats) sono in regola, il Comune non può fermare alcunché, perché sarebbe anticostituzionale. La Polizia Locale ha fatto tutti i controlli dovuti. Personalmente concordo con chi è allibito dal vedere ancora queste situazioni nel 2022 ma se la Legge dà a loro la possibilità di lavorare io posso solo decidere non andare a questo tipo di spettacoli. Dal mio punto di vista spero davvero si convertano presto a non usare più animali"

Poi un commento sulle polemiche ricevute a livello personale:

"Ho già ribadito la posizione dell’Amministrazione, ma la cosa che mi ha colpito è il pregiudizio nelle parole di partenza, e a seguire, gli attacchi verso il Comune di Caponago e la sua sindaca. Mi aspetto da chi fa informazione di verificare responsabilità prima di scatenare la rete: dietro un social, urlando tutto è semplice. Prima di accusare e giudicare mi sarebbe piaciuto essere interpellata per capire se e cosa abbiamo fatto, uffici compresi, e magari verificare insieme dei suggerimenti e possibilità, magari con la collaborazione di Enpa con cui da anni collaboriamo"

La morte del cammello

Ad alzare un nuovo polverone è stata anche l'improvvisa morte di un cammello del circo, avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022. Le operazioni di smaltimento della carcassa (non certo avvenute in gran segreto del resto) sono state notate da alcuni cittadini, che subito hanno lanciato una nuova allerta sui social, specie per quanto riguarda le presunte condizioni di vita degli animali. Da qui la decisione dell'Amministrazione di richiedere un nuovo sopralluogo alle autorità competenti per verificare che ogni norma fosse rispettata.

Tutto in regola

Sul posto, questa mattina venerdì 30 dicembre 2022, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato e gli uomini di Ats. Le verifiche effettuate non avrebbero portato alla luce alcuna irregolarità, con i permessi dei circensi che dunque sarebbero tutti in ordine. La morte del cammello, si apprende, sarebbe invece da ascrivere a cause naturali. Queste le parole del primo cittadino che (in teoria) dovrebbe spegnere ogni polemica. Anche se non è da escludere che la questione possa finire in mano agli avvocati.