Scoppia un incendio in un appartamento

Momenti di paura lunedì pomeriggio a Limbiate per un incendio divampato in un appartamento posto al terzo piano di un condominio

L’allarme

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di lunedì quando le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenute in viale dei Mille per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio di sei piani facente parte di un complesso condominiale.



Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, che hanno coinvolto due APS, un’autoscala, un carro soccorso e una vettura dei funzionari di guardia, hanno richiesto, in via precauzionale, l’evacuazione di circa 20 persone dallo stabile.

Una persona è stata trasportata in codice verde dal personale AREU a seguito di inalazione di fumi.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.