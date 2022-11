Screening sul diabete: il 12 novembre a Giussano

Sabato 12 novembre, screening sul diabete a Giussano. L’iniziativa, promossa da ASST Brianza, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Giussano, è rivolta a tutta la popolazione.

Accesso libero, senza prenotazioni

L’accesso allo screening è libero, senza alcuna necessità di prenotarsi. A disposizione dei cittadini ci sarà un team di specialisti per una valutazione dei fattori di rischio della malattia più nota fra le patologie metaboliche. Due i momenti organizzati, nell'ambito della Giornata Mondiale del Diabete: il primo tra le 9 e le 10, nell’aula consiliare del

Comune di Giussano; il secondo, successivamente, alla Casa di Comunità, presso il presidio ospedaliero di via Milano.

In Comune

In Comune è previsto un incontro aperto alla cittadinanza e ai medici di famiglia: si ricorderà che il diabete è una malattia cronica per eccellenza, spesso invalidante, portatrice di non poche fragilità. L’incontro sarà anche l’occasione per promuovere l’offerta socio sanitaria della Casa di Comunità, in particolare in fatto di gestione della cronicità.

In ospedale

Dalle 10.15 in avanti, e sino alle 13, in ospedale, nell’area degli ambulatori, medici e infermieri accerteranno ai cittadini interessati, i valori della glicemia e della pressione arteriosa e valuteranno l’indice di massa corporea che mette in correlazione il loro peso con l’altezza. Gli operatori sanitari, in particolare la specialista diabetologa e la dietista,

saranno pronti anche a fornire indicazioni sui più appropriati e corretti stili di vita

e a dare consigli di cultura della salute, soprattutto in caso di valori glicemici alti o in condizioni di sovrappeso o obesità.

Il sindaco

“Dopo lo straordinario successo della Giornata del cuore che nel mese di settembre ha visto oltre 200 cittadini giussanesi sottoporsi gratuitamente ad un elettrocardiogramma, si propone un’altra occasione in cui sostenere l’importanza della prevenzione – ha sottolineato il sindaco Marco Citterio – Come Amministrazione comunale riteniamo fondamentale essere al fianco delle iniziative promosse da ASST e per questa ragione ospiteremo nella nostra sala consiliare un importante incontro in cui informarsi sul tema del diabete. Ai cittadini sarà poi offerta la possibilità di effettuare gratuitamente uno screening sul diabete, un’ulteriore occasione per scoprire le potenzialità ed i servizi offerti presso la Casa di Comunità”.