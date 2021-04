Scritta inneggiante al Duce, il Pd: “Iniziativa vergognosa”

“La medicina? Testimonianza e libertà”

Il Pd indica come medicina “la testimonianza e la libertà. La testimonianza di tanti cittadini italiani che vivono quotidianamente l’antifascismo e la libertà e vogliono ricordare che è un bene che ci sia stato il XXV Aprile. Un bene per tutti: per chi vuole vivere l’antifascismo e si indigna delle scritte di domenica mattina, per chi non capisce questa indignazione e anche, sembra quasi un controsenso, per chi scrive quelle frasi sui muri”.