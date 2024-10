Scritte contro il Preside davanti all'Istituto Comprensivo

Una brutta sorpresa ieri mattina, lunedì 7 ottobre, per il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Verano Brianza, che si trova in via Manzoni.

Ignoti hanno infatti scritto sulla strada, proprio davanti all'ingresso della scuola, un messaggio contro il preside Giuseppe Scaglione. "Scaglione in galera" recita il messaggio indirizzato al Dirigente.

La risposta del Dirigente scolastico non si è fatta attendere. Scaglione ha infatti "risposto" all'anonimo writer anche con una certa dose di ironia.

"Mo' me lo segno", diceva Troisi in Non ci resta che piangere, dopo aver ricevuto gli ammonimenti di un profeta di sventura - scrive Scaglione sulla pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo postando anche una foto.

Il mestiere del Dirigente scolastico è rischioso. Hai a che fare con qualche migliaio di persone: tra queste, purtroppo, c'è una piccola minoranza di pazzi o di inadempienti. Se lasci fare o ti crei i "giusti" appoggi, forse te la cavi senza noie. Se governi, tentando di cambiare in meglio un pezzo di mondo, crei anche dei malcontenti.

Un accessorio fondamentale del Dirigente scolastico è l'assicurazione, dato che ogni tanto qualche personaggio "particolare" ti fa perdere tempo in questioni legali e che chi ti sta sopra non si preoccupa certo di proteggerti. Grazie a Dio, da qualche settimana ho festeggiato l'archiviazione di un procedimento contro di me e per un'altra denuncia l'archiviazione è stata già chiesta due volte. Quindi, anonimo writer iettatore, faccio le corna e ti mando un bacione".