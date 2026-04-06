Scritte shock contro i vigili: vandalizzata la sede della Polizia locale

Ingiurie e insulti a caratteri cubitali contro vigili e Forze dell'ordine sulle vetrine dello stabile di piazza Marconi: è "caccia" agli autori

Shock a Vimercate: la sede della Polizia locale è stata vandalizzata da ignoti che, proprio nella notte di Pasqua tra sabato e domenica, hanno colpito “armati” di bombolette spray.

Scritte shock contro i vigili

L’atto vandalico ha colpito le vetrate della porta d’accesso, dove campeggiano frasi ingiuriose contro le Forze dell’ordine. Scritte e insulti irripetibili (ma ben leggibili, purtroppo), scritti a caratteri cubitali e in blu sulle vetrine del comando che si trova in piazza Marconi. Uno spettacolo aberrante e indegno, di fronte al quale si sono ritrovati i cittadini già nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile.

Vandalizzata la sede della Polizia locale

L’episodio ha suscitato immediata indignazione tra i cittadini e le istituzioni. Gli agenti del comando di Vimercate avvieranno quanto prima le procedure per provare a risalire ai responsabili. Al vaglio passeranno sicuramente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver catturato i volti o i movimenti dei vandali durante l’azione. Che, va detto, ha ricevuto immediata condanna.

Non un caso isolato

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Già un paio di anni fa la sede della Polizia locale era stata vandalizzata allo stesso modo: in quel caso, tuttavia, nessun insulto diretto agli agenti, con un ignoto writer che si era “divertito” a imbrattare le vetrine della porta di servizio.