Scrivi una lettera per aiutare a realizzare il sogno della Casa di Stefano

«Scrivi cosa ne pensi della Casa di Stefano e come potrebbe diventare un luogo utile alla comunità». E’ l’invito che l’associazione Progetto Oasi di Lentate sul Seveso ha rivolto a tutta la cittadinanza in vista della partecipazione al bando della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza con il progetto di riqualificazione dell’ex scuola di disegno di Camnago, lo stabile in via Piave che non è solo la nuova sede del sodalizio che si occupa di ragazzi disabili, ma un luogo a disposizione di tutta la comunità.

Il progetto della Casa di Stefano

«Immagina un luogo dove tutti si sentano a casa. Un posto dove i sorrisi si moltiplicano, dove le idee prendono forma e dove nessuno viene lasciato indietro. La Casa di Stefano non è solo un edificio: è il cuore del nostro prossimo progetto - spiega Progetto Oasi - Vogliamo ristrutturarla per trasformarla in uno spazio di comunità, un luogo di inclusione dove ospitare laboratori artistici per bambini, percorsi di formazione per giovani adulti e attività ricreative per le famiglie».

"Scrivi una lettera per dire come potrebbe diventare un luogo prezioso per la comunità"

Ma per far sì che questo sogno diventi realtà, «abbiamo bisogno della tua voce. Tu puoi fare la differenza, con un gesto semplice ma potente: una lettera. Scrivi una mail a info@associazioneprogettooasi.it spiegando perché credi in questo progetto e come La Casa di Stefano potrebbe diventare un bene prezioso per la nostra comunità. Raccontaci la tua idea, la tua speranza. Le tue parole sono il carburante che ci spinge a continuare e a rendere questo sogno tangibile».

Le lettere arrivare verranno utilizzate per partecipare a un bando

Le lettere arrivate verranno presentate dall’associazione nella richiesta di adesione al bando «Progetti di Comunità MB 2025» indetto da Fondazione della Comunità Monza e Brianza, a cui è possibile candidarsi entro il 19 settembre. Per questo è fondamentale raccogliere il materiale in questi giorni.