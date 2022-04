Bovisio Masciago

Scuola di sci, alpinismo ed escursioni: il Cai è ripartito. Un pullman quasi pieno per le domeniche sulla neve: "La ripresa è dura ma ce la stiamo mettendo tutta"

Dopo due anni di stop forzato, il Cai Bovisio Masciago è tornato sulla neve. La pandemia non ha fermato la voglia di montagna della sezione bovisiana, che nel 2022 è ripartita con varie iniziative: gite sciistiche, escursioni, alpinismo giovanile. Si sono rivelate un successo le gite domenicali a Chiesa Valmalenco, dal 30 gennaio al 20 febbraio, anche se la partenza non è stata delle migliori.

Buona partecipazione alle domeniche sulla neve

"Inizialmente avevamo pochissime iscrizioni, appena dieci persone sul pullman, ma abbiamo deciso ugualmente di rischiare e nonostante le mie più nere previsioni è andata bene - ha ammesso il past president e organizzatore della scuola di sci, Beniamino Mazzola - Gli ultimi giorni sono arrivate nuove iscrizioni per il corso, che è arrivato a 20 partecipanti, e per le gite. I numeri sono andati crescendo ogni settimana e abbiamo quasi riempito il pullman. Sono state cinque domeniche di tempo splendido, i partecipanti erano tutti soddisfatti".

L'assemblea dei soci in presenza

Molto apprezzata anche la sciata notturna ad Aprica del 26 febbraio, con 40 partecipanti. Il prossimo appuntamento sarà l’assemblea dei soci questa sera, 1 aprile, dopo tanto tempo in presenza, nella sede di via Venezia. L’anno scorso le gite sulla neve e la scuola di sci erano saltate all’ultimo momento a causa dell’impennata di contagi. Effettivamente l’attività era ripresa in estate con qualche escursione come quella alle cascate Acquafraggia, nel mese di luglio.

"Ce la stiamo mettendo tutta"

Ora si pensa anche alla riapertura della baita del Cai a Dosso Val di Scalve (Bergamo), il 25 aprile. "L’anno scorso abbiamo effettuato alcuni lavori con la perlinatura delle camere, che hanno reso l’ambiente più caldo e accogliente" ha spiegato Andrea Schirone. Va consolidandosi anche il gruppo di alpinismo giovanile, che conta una ventina di partecipanti. "La ripresa è dura, le persone hanno ancora paura di uscire ma noi ce la stiamo mettendo tutta - ha affermato Mazzola - siamo contenti del nostro gruppo di giovani, rappresentano il futuro della nostra sezione". Tra gli obiettivi, tornare a rendere viva la sezione e incrementare il numero degli iscritti.