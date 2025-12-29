Centomila euro per la sicurezza stradale con l’istallazione di semafori intelligenti su una delle arterie più trafficate di tutta la Brianza, la strada provinciale Monza Carate (in territorio di Biassono) e altri 100mila euro per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di Besana.

Scuola e sicurezza sulle strade, la Regione stanzia nuovi fondi per la Brianza

L’annuncio dei due stanziamenti è arrivato da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia.

“Con un emendamento della Lega al bilancio regionale 2026-2028 abbiamo stanziato 100.000 euro per installare semafori ‘intelligenti’ sulla strada provinciale Monza-Carate, nel Comune di Biassono” – ha affermato Corbetta, promotore del testo approvato. Corbetta ha inoltre aggiunto che sono stati stanziati “100.000 euro per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di Besana in Brianza, assicurando il cofinanziamento regionale di un intervento concreto e necessario”.

Per quanto riguarda i semafori intelligenti sulla Sp 6 si tratta di un progetto della giunta Casiraghi che mira a snellire il traffico su una delle direttrici stradali più congestionate della provincia.

“L’intervento dei semafori ‘intelligenti’ riguarderà snodi particolarmente trafficati – prosegue Corbetta – come le intersezioni di via Cesana e Villa con via Olmo–Martin Luther King e con via San Martino–Matteotti, punti sensibili per la circolazione e la sicurezza di automobilisti e pedoni”.

“Questo finanziamento – conclude – consente di cofinanziare un intervento mirato su un’infrastruttura essenziale per la quotidianità dei cittadini, migliorando la gestione del traffico e riducendo i rischi sia per i pedoni che gli automobilisti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi:

“Esprimo grande soddisfazione per questo stanziamento e ringrazio il capogruppo della Lega al Pirellone Alessandro Corbetta per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il tema della sicurezza stradale e per l’attenzione concreta riservata alla nostra comunità. La SP6 è una strada strategica e molto frequentata: investire sugli impianti semaforici significa tutelare la sicurezza di cittadini, lavoratori e studenti. Come Amministrazione comunale continueremo a collaborare con Regione Lombardia affinché la sicurezza stradale resti una priorità, attraverso interventi puntuali e risposte concrete ai bisogni del territorio”.

Manutenzione straordinaria per gli edifici scolastici di Besana

Per quanto riguarda invece lo stanziamento per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di Besana Corbetta ha spiegato.

“Parliamo di risorse destinate esclusivamente a interventi di manutenzione straordinaria – prosegue Corbetta – per migliorare sicurezza, funzionalità e condizioni strutturali delle scuole, a tutela degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie besanesi”.

“Questo stanziamento – conclude – è il frutto di un’iniziativa della Lega che dimostra ancora una volta l’attenzione verso i territori della Brianza con investimenti mirati per scuole sicure e servizi di qualità”.

