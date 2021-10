Cerimonia

Scuola e sport, il Comune di Cornate premia i suoi alunni più brillanti. Questa mattina, sabato 16 ottobre 2021, l'Amministrazione ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli.

Diplomati e laureati

Il primo momento della mattinata è stato dedicato agli studenti reduci dal conseguimento del diploma e della laurea. A consegnare le borse di studio sono stati il sindaco Giuseppe Felice Colombo e l'assessore all'Istruzione Maria Cristina Teruzzi, che hanno accolto gli studenti all'interno della sala consiliare del Municipio.

"Solitamente la consegna delle borse di studio avveniva in un contesto diverso, quello di Villa Sandroni - ha spiegato il primo cittadino - Tuttavia la pandemia ci ha imposto una cerimonia differente, ma non per questo meno importante. Anzi, sappiamo bene gli sforzi che avete dovuto sostenere in questi ultimi mesi, in cui avete dovuto fare i conti con la didattica a distanza e con una serie di difficoltà che prima della pandemia non esistevano. Da parte nostra un grazie per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che continuerete a fare".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il commento dell'assessore all'Istruzione Maria Cristina Teruzzi, che ha ringraziato gli sponsor e i benefattori che hanno offerto le borse di studio (tra loro anche la famiglia di Luca Gerlinzani, assessore di Cornate vinto dal Covid) e sottolineato il grande impegno profuso dai ragazzi.

"Come ha detto il sindaco non è stato un periodo semplice, eppure siete riusciti a ottenere risultati molto brillanti. Complimenti a tutti voi".

Questi gli studenti premiati. Terza media: Sofia Brambilla, Lorenzo Puglisi, Allegra Frattini, Chiara Giani, Greta Parma, Alice Bestetti, Francesca Mascaro, Ilenia Puzzutiello, Susanna Dossena, Anna Mauri e Jacopo Franciosi. Diploma di maturità: Martina Molgora e Greta Mattavelli. Laurea: Isabella Monzani, Simone Perego, Luca Ceriani Assanelli, Rebecca Solcia, Isacco Girardi, Sofia Mancullo, Francesca Quadri, Alessia Mauri e Martina Stucchi.

Campioni in banco e sui banchi di scuola

La seconda parte della mattinata è stata invece dedicata agli studenti in grado di brillare sia in ambito scolastico che sportivo. Le società del territorio hanno infatti indicato una serie di atleti in grado di ottenere brillanti risultati non solo in campo o in pedana, ma anche sui banchi di scuola. I ragazzi selezionati sono stati 8, di cui 4 premiati con una borsa di studio.

"Per noi comunque sono tutti campioni, a prescindere dall'assegnazione o meno della borsa di studio - ha spiegato l'assessore allo Sport Annamaria Arlati - Guardando alle pagelle abbiamo assegnato quattro borse di studio, mentre agli altri quattro abbiamo donato un piccolo omaggio offerto da uno dei nostri sponsor. A tutti è andata una sacca offerta da Edison contenenti alcuni gadget. Da parte nostra non possiamo che complimentarci con tutti i ragazzi e con le società del territorio per tutto quello che sono riuscite a fare anche in un periodo non semplice come quello della pandemia".

Le borse di studio sono state assegnate a Mattia Caporrino, Diego Gelmi, Vera Rainone e Stella Maria Piana. Menzione d'onore per Mattia Colombo, Samuel Fascia, Vera Rainone e Andrea Stucchi.

"Lo sport è una palestra di vita, così come la scuola - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Felice Colombo - Si impara sempre qualcosa, sia nel rapporto con i compagni di squadra che con gli avversari. Anche per voi è stato un anno un po' critico, ma è bello sapere che tutto sta tornando alla normalità".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì 19 ottobre 2021.