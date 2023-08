Scuolabus, pochi iscritti: salta il servizio a Verano

Il Comune di Verano quest’anno non attiverà il servizio di scuolabus per la primaria e le due materne: costi troppo alti a fronte di poche richieste. Malumori tra alcune mamme, ma il sindaco giustifica la decisione guardando i numeri: solo 15 iscrizioni su un totale di circa 500 alunni.

Cancellato il servizio di trasporto a scuola

Salta lo scuolabus per i bambini dell’asilo e delle elementari. Troppo pochi gli iscritti e l’Amministrazione comunale taglia il servizio. La comunicazione è arrivata ai genitori, pochi giorni fa e ha sollevato diverse polemiche e qualche malumore tra le famiglie.

Un problema, per alcuni genitori

A distanza di poco meno di due settimane dall’inizio della scuola, per i genitori che speravano di poter contare sul trasporto si è creato un grosso problema, di non facile risoluzione.

«A luglio ci hanno fatto compilare il questionario per raccogliere le adesioni al servizio, cosa che avviene tutti gli anni, e sinceramente non mi aspettavo di ricevere la comunicazione della sospensione a fine agosto - ha raccontato una mamma - ora non so come organizzare l’uscita di mio figlio che è in quinta elementare. Nella mia stessa situazione ci sono anche altre mamme».

Pochi iscritti

Il Comune attraverso una mail ha giustificato la sospensione con la mancanza di iscritti a sufficienza; del resto già nella fase di pre iscrizione era stato specificato che per l’attivazione del servizio erano necessari un minimo di 40 bambini. Un problema che interessa complessivamente 15 bambini, sul totale di tutti gli alunni che frequentano la primaria, l’asilo comunale e la scuola materna parrocchiale, per i quali era stato studiato il servizio. Circa 500 bambini in totale.

Il sindaco spiega la decisione