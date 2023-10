Scuole chiuse per le elezioni, il Comune di Besana pensa ai figli dei lavoratori

Scuole chiuse per le operazioni elettorali e genitori costretti ad andare al lavoro: chi si occupa dei figli? Risponde l’iniziativa organizzata dal Comune di Besana in Brianza e dalla cooperativa «Il Mondo di Emma» nell’ambito dell’iniziativa «Restiamo Insieme» promossa e finanziata da Regione Lombardia. E’ la seconda edizione, dopo quella offerta in occasione della tornata elettorale dello scorso anno.

Due giorni in villa Filippini

Lunedì 23 e martedì 24 ottobre i due plessi della primaria cittadina - «Don Gnocchi» e «Renzo Pezzani» - saranno chiusi perché sede dei seggi per le elezioni del successore di Silvio Berlusconi in Senato. Per gli alunni residenti in città, con entrambi i genitori lavoratori, sono previste due giornate di laboratori e giochi gestiti dagli educatori della coop negli spazi di villa Filippini, tra il sottotetto e il parco. Porte aperte dalle 8,30 alle 16,30 con pranzo al sacco a cura delle famiglie.

Iniziativa gratuita, posti limitati

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso (45 in tutto i bimbi ammessi; superata la capienza massima si formerà una lista d’attesa). Le iscrizioni sono aperte sul sito del Comune (www.comune.besanainbrianza.mb.it). Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica unaretepertutti@casadiemma.org.