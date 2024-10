Scuole chiuse per le feste? Ci sono le giornate di conciliazione

Quando le scuole sono chiuse per festività, i bambini possono partecipare alle giornate di conciliazione proposte dal Centro per le famiglie di Macherio.

Giornate di conciliazione

Un supporto concreto alle famiglie nei momenti di chiusura delle scuole e un’offerta di tempo di qualità per i bambini. Grazie al progetto «Famiglie al centro», il Centro per le famiglie promuove giornate di conciliazione gratuita per 25 bambini del territorio, sia della scuola dell’infanzia che della primaria. La prima giornata insieme, tra letture, passeggiate, attività creative e una caccia al tesoro per festeggiare l’arrivo dell’autunno, si è svolta lunedì 14 ottobre in concomitanza con la chiusura delle scuole per la festa patronale di Bareggia. Il progetto Famiglie al Centro è un programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa «Sperimentazione Centri per la Famiglia» promossa e finanziata da Regione Lombardia, che per il terzo anno consecutivo consentirà di garantire servizi e attività gratuiti a tutta la cittadinanza. Il Cpf sarà l’hub (centro) principale di uno dei due centri per la famiglia dell’ambito di Carate Brianza.

Gli altri servizi del Centro per le famiglie

«Abbiamo vinto il secondo bando e abbiamo dato avvio al nuovo progetto che consente di accogliere i bambini, nei giorni di chiusura delle scuole, per svolgere delle attività proposte dall’equipe che si occupa anche dei centri estivi coordinati da Francesca Ditaranto - spiega Chiara Pagnesi, coordinatrice di servizio - Tra le altre attività che offre il nostro Centro, ricordiamo lo sportello gratuito di ascolto e orientamento territoriale, le consulenze psico-pedagogiche e l’home visiting (visite a domicilio) per le mamme. Abbiamo ripreso anche le attività periodiche di gioco per bambini da 1 a 6 anni e genitori perché consideriamo il gioco un importante strumento di crescita e relazione. Sperimenteremo anche nuove attività per i papà e le mamme in gravidanza oltre a incontri dedicati all’invecchiamento attivo e al sostegno dei caregiver con la collaborazione delle associazioni del territorio».

