Scuole Rodari a Desio, entro l’estate il termine dei lavori

Scuole Rodari a Desio, entro l’estate il termine del lavori

Proseguono spediti i lavori di riqualificazione delle scuole Rodari a Desio. Un intervento che sarà ultimato entro l’estate e che andrà a migliorare sicurezza, comfort, efficienza energetica dell’istituto, a beneficio degli studenti e dell’ambiente.

L’intervento di riqualificazione, lo ricordiamo, vale 2,5 milioni di euro di cui 2 ottenuti partecipando e vincendo un bando del Ministero dell’Istruzione e la rimanente parte finanziata direttamente dal Comune di Desio

Lavori finiti e da ultimare

Dopo la totale sostituzione degli infissi, con prodotti ad alta tenuta termica, e dei bagni del blocco C, già completati, dalla scorsa estate è stata avviata la parte più corposa dei lavori: quasi ultimata la realizzazione del cappotto termico con pannelli in fibra di lana di roccia che, insieme alla sostituzione degli infissi e alle controsoffittature in cartongesso e all’installazione delle valvole termostatiche su tutti i radiatori, permetterà all’edificio, che si estende su una superficie di 5000 mq, di compiere un positivo salto di classe energetica raggiungendo un livello di efficienza che permetterà risparmi di metano e di emissioni fino al 40%. Dal punto di vista ancora energetico è stato installato un nuovo e imponente impianto di climatizzazione, che potrà servire solo la palestra durante gli usi extrascolastici serali, consentendo ulteriori risparmi alle casse comunali.

Gli interventi per la sicurezza

Sotto il profilo della sicurezza, all’interno della struttura i grandi corridoi sono stati verniciati con materiali intumescenti, che impediscono la propagazione delle fiamme in caso di incendio, è stata allestita una rete di ripetitori audio per le comunicazioni di allerta e di servizio e rivisto tutto il sistema antincendio.

Intorno e all’interno dell’edificio, compresa la palestra, sono stati posizionati dei “setti”, ovvero dei grandi manufatti verticali in cemento armato posizionati tra sopra e sottoterra, in profondità, lungo i muri perimetrali, che permettono l’ancoraggio e la stabilità antisismica di tutto l’edificio. Nella palestra le colonne portanti sono state consolidate e legate tra loro con tubi in acciaio posti a metà altezza e poco sotto il soffitto lungo tutto il perimetro e a unire i due lati più lunghi.

