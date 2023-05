Un «Eroe della Sicurezza» di Concorezzo premiato a Seregno, in occasione della partenza della 15esima tappa del Giro d'Italia, scattata domenica scorsa dalla Brianza.

«Se ti butti tu mi butto anch’io»

Grande soddisfazione per l’operatore di Autostrade per l’Italia Andrea Locati, celebrato per aver salvato la vita a un ragazzo. Il 45enne di Concorezzo, in una notte di settembre 2022, aveva un uomo sul cavalcavia numero 124 proteso nel vuoto e grazie al suo intervento era riuscito a tranquillizzarlo e a farlo desistere dal compiere un gesto così drammatico.

Un gesto che è valso al concorezzese un premio più che meritato:

«Il premio fa ovviamente piacere, ma quello che conta davvero è essere riuscito a salvare la vita a quel ragazzo - racconta Andrea - Non potrò mai dimenticare quello che ho provato quella sera. Ho cercato di tranquillizzarlo, dicendogli che se si fosse lanciato nel vuoto io mi sarei buttato con lui e che quindi avrebbe avuto sulla coscienza anche le mie tre figlie... Dal canto mio ho cercato di agire per il meglio, mantenendo il giusto sangue freddo. Ho cercato di creare un feeling con lui, provando a condividere il dolore che stava provando. Si è sfogato, mi ha raccontato quello che stava attraversando e tutte le difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Per fortuna si è fidato di me e ha scelto di non compiere un gesto così drammatico».

La premiazione

La premiazione, come detto, è avvenuta poco prima della partenza della tappa di domenica in quello che è diventato un appuntamento tradizionale: nel corso del Giro, infatti, il palco delle premiazioni sportive ha ospitato e ospiterà venti operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade.

La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a 10 operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

Il comunicato di Autostrade e Polizia stradale

