Secco 0-3 a Macerata, 14esimo successo in campionato per Vero Volley

La Vero Volley Milano torna dalla trasferta in casa della Cbf Balducci HR con un carico di tre punti.

Quattordicesima vittoria

Ieri, sabato 11 febbraio, nell'anticipo della quinta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2022/2023, Orro e compagne si rendono protagoniste di una performance di carattere che vale il quattordicesimo successo in campionato, il settimo lontano da casa. Vittoria che va ad aggiungersi a quella degli uomini.

La cronaca del match

Il confronto andato in scena al Banca Macerata Forum, apertosi con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto di Turchia e Syria, è a senso unico se si esclude l'inizio del secondo parziale, quando le marchigiane volano sul 17-10 approfittando di qualche sbavutura di troppo delle lombarde. Con gli inserimenti di Thompson e Begic, però, la squadra di Gaspari reagisce e si impone in rimonta in un secondo set che chiude virtualmente il confronto. Ad agevolare la vittoria, il servizio (9 ace finali contro i 3 delle maceratesi), a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, ed il muro (10 di squadra, di cui 4 di Stevanovic) e la difesa (altra ottima prova di Parrocchiale), utili a sprintare fino alla vittoria finale. Per le rosa ora qualche giorno di riposo: il prossimo match di campionato è fissato nuovamente in trasferta, ad Urbino, contro Vallefoglia domenica prossima.

Begic: "Unite raggiungeremo obiettivi importanti"

"Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel muro-difesa, ma siamo state brave a mantenere alta la concentrazione contro una Macerata che ci ha dato filo da torcere - ha commentato al termine della partita Edina Begic - Abbiamo una squadra forte, di alto livello, e spero che unite potremo raggiungere gli obiettivi che contano. Come mi sento dopo gli infortuni? Molto meglio. Del resto gli stop per problemi fisici fanno parte dello sport. Ho la sfortuna di provarli sulla pelle ma ho la testa dura: ci ho riprovato grazie alla famiglia, agli amici e al Vero Volley che ha creduto nuovamente in me".

Candi: "Vinto su un campo non facile"

"Macerata non è un campo facile, ma siamo state molto aggressive in avvio in battuta e poi c'è stato un calo, che ci capita spesso, ma siamo riuscite a recuperare - ha aggiunto Sonia Candi - Il mio ingresso da titolare oggi? Cerco di sfruttare al meglio le occasioni che mi vengono offerte".