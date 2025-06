Nel mese di maggio il Centro Commerciale GranGiussano ha ospitato l’evento "Seconda Chance", un progetto che ha trasformato semplici abiti usati in protagonisti di una passerella all’insegna della sostenibilità e della creatività.

“Seconda Chance”: il riuso creativo sfila al Centro Commerciale GranGiussano

Dal 9 al 18 maggio, grazie alla partecipazione di circa 250 clienti, sono stati raccolti oltre 1.000 chili di vestiti usati, tra magliette, pantaloni, gonne e altri capi, che hanno così avuto la possibilità di vivere una nuova vita. A ogni partecipante è stata donata una gift card del valore di 10 euro, come segno di ringraziamento per il contributo dato all'iniziativa.

Lo spirito dell’evento si inserisce nel progetto di Vesti Solidale, cooperativa sociale impegnata nella promozione del riuso e dell’economia circolare, che a fine 2022 ha inaugurato a Milano il primo negozio Share, dedicato alla vendita di abbigliamento di seconda mano.

Per la prima volta, l'obiettivo del singolo punto vendita si è ampliato all’intera Galleria del Centro Commerciale GranGiussano, coinvolgendo attivamente la clientela in una raccolta collettiva di abiti usati.

La sfilata

Ma "Seconda Chance" non si è fermato alla sola raccolta: i vestiti donati sono infatti stati messi a disposizione di una dozzina di stilisti emergenti e appassionati di moda, che li hanno reinterpretati per creare outfit originali e unici. I capi reinventati sono stati presentati in passerella durante la sfilata di domenica 8 giugno, nella Galleria del Centro Commerciale di Giussano, davanti a una giuria che ha premiato i tre migliori progetti.

A salire sul podio:

Maristella Palla – 1° classificata, premiata con una gift card da 300 euro; Lara Mazzucotelli – 2° classificata, premiata con una gift card da 200 euro; Veronica Rivalta – 3° classificata, premiata con una gift card da 100 euro.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

L’iniziativa ha così unito il valore del riuso a quello della creatività, dando spazio a giovani talenti e sensibilizzando il pubblico sull’importanza dell’economia circolare.

Ancora una volta il Centro Commerciale GranGiussano si conferma promotore di eventi capaci di coniugare shopping, sostenibilità e cultura, offrendo alla comunità occasioni di partecipazione attiva e consapevole.