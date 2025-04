Seconda edizione del concorso per il 25 Aprile: Anpi e Comune premiano gli studenti

A Desio grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la cerimonia di premiazione del Concorso 2025 per le scuole medie di Desio, un progetto che per il secondo anno consecutivo celebra la Liberazione, che quest'anno ricorda gli 80 anni, e il 25 Aprile attraverso la creatività e l’impegno degli studenti. L’iniziativa, dedicata al tema "La lotta di liberazione come emancipazione della donna", ha visto il coinvolgimento di numerose classi, che hanno realizzato lavori di grande valore artistico e storico. La Commissione giudicatrice, composta da esponenti dell'Anpi, del Comune di Desio e di altre realtà del territorio, si è riunita il 10 aprile per valutare i progetti e selezionare i vincitori. I lavori premiati si sono distinti per l’originalità, la qualità tecnica e l’attenzione alla ricerca storica, dimostrando quanto le giovani generazioni possano contribuire alla riflessione sulla memoria della Resistenza e sull’evoluzione del ruolo femminile nella società italiana.

L’impegno e la creatività delle classi premiate

Il primo premio è stato assegnato alla scuola Pirotta, con particolare merito ai progetti:

• "I Volti della Resistenza" (classi 3A e 3B), un’opera di impatto visivo che utilizza QR code per approfondire le biografie delle partigiane raffigurate;

• "Libere e Ribelli" (classe 3D), un lavoro multimediale che ha unito diverse tecniche per raccontare la lotta delle donne;

• "Il Cammino delle Donne" (classe 3G), un pannello emozionante che ripercorre la storia femminile nel dopoguerra;

• "Intervista a Paola Del Din" (classe 3E), un approfondimento di eccezionale rigore storico su una protagonista della Resistenza.

Il secondo premio è stato assegnato ex aequo ai progetti:

• "La Storia di Fernanda Wittgens a Fumetto", delle classi terze del Laboratorio di Fumetto della Scuola Pertini, un perfetto equilibrio tra narrazione e approfondimento storico;

• "Podcast: Non Solo Tacchi e Bigodini", delle classi 2C e 3E della Scuola Rodari, un racconto audio coinvolgente che ha saputo adattare il tema della Resistenza al linguaggio moderno.

Un riconoscimento speciale alla memoria

Il Premio speciale Città di Desio è stato conferito, per la sua rilevanza storica e documentale, all’intervista realizzata dalla classe 3E della scuola Pirotta a Paola Del Din. Nata nel 1923, Paola Del Din fu una coraggiosa partigiana della Resistenza italiana, operando sotto il nome di battaglia Renata. Dopo l’armistizio del 1943, si unì alla Brigata Osoppo, diventando la prima donna italiana a lanciarsi con il paracadute in una missione bellica nel 1945. Dopo la guerra, si dedicò all’insegnamento e alla memoria della Resistenza, ricevendo nel 1957 la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Di recente è stata omaggiata da Re Carlo III per il suo impegno nella lotta per la libertà, restando un’icona di coraggio e determinazione.

La premiazione: un momento di condivisione e celebrazione

La premiazione si è svolta martedì 15 aprile nella Sala Pertini, alla presenza di numerosi studenti e studentesse delle classi partecipanti. Dopo la presentazione dei lavori, la giuria ha annunciato i vincitori, consegnando i premi offerti dall’Auser, da Spi-Cgil, dal Comune e dall’Anpi. L’entusiasmo dei ragazzi hanno reso questo evento un importante momento di condivisione e riflessione. Il concorso, ormai diventato un appuntamento annuale, continua a stimolare le nuove generazioni a interrogarsi sulla storia, sui valori della libertà e sull’evoluzione del ruolo delle donne. "Un’iniziativa che conferma quanto la memoria della Resistenza sia ancora viva e capace di ispirare profondamente i giovani", il commento dei promotori dell'iniziativa.