Sedotta e abbandonata: la triste fine della stazione di Lesmo tra degrado e treni fantasma

Il paradosso

Nel 2018 lo scalo era stato rimesso completamente a nuovo, ma la riqualificazione è rimasta fine a se stessa

Una stazione nuova di pacca, riqualificata da poco tempo da Rfi, che però non solo è già tornata nelle mani dei vandali, ma rischia seriamente di rimanere una «cattedrale nel deserto» per la mancanza di treni.

La triste fine della stazione di Lesmo tra degrado e treni fantasma

Ha davvero dell’incredibile la situazione che si è venuta a creare nelle ultime settimane a seguito della volontà, manifestata da Regione Lombardia e Trenord, gestore della linea, di non ripristinare le corse lungo la tratta ferroviaria Seregno-Carnate. Una linea che attraversa, appunto anche il territorio lesmese, servendo quotidianamente decine di utenti. Anche se ormai è meglio parlare al passato, visto che di treni, da queste parti, non se ne vedono da un bel po’. Se già prima la situazione era a dir poco drammatica, la pandemia ha di fatto inferto il colpo di grazia alle speranze di assistere a una ripartenza della linea ferroviaria. Speranze che sono state recentemente spazzate via anche dalle dichiarazioni della Giunta regionale che ha deciso di non ripristinare la tratta. E i vandali ne hanno approfittato, riprendendo a deturpare con scritte e graffiti la struttura rimasta abbandonata.

