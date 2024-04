Carate Brianza «fa scuola» ed elimina definitivamente i seggi elettorali dall’interno dei plessi scolastici.

Seggi fuori dalle scuole, ora è ufficiale: si voterà al palazzetto e in villa Cusani

L’ufficializzazione è arrivata il venerdì prima di Pasqua con il decreto della Prefettura che ha autorizzato il Comune allo spostamento delle sezioni elettorali nella sede del Palazzetto dello sport di via Olimpia e all’interno dei due piani di Villa Cusani Confalonieri. Restano invece per il momento ancora nell’edificio del plesso della primaria di Costa Lambro (nelle frazioni non ci sono edifici pubblici adatti a ospitare le urne) i due seggi - - il 13 e il 14 - , ma il Comune ha già definito un piano per il trasferimento degli alunni in concomitanza delle consultazioni elettorali per non interrompere l’attività didattica.

L’Amministrazione comunale guidata da Luca Veggian è di fatto la prima in tutta la Provincia di Monza e Brianza (dopo Correzzana nel Vimercatese ma con appena tremila residenti, ndr) a far sparire i seggi dalle classi sospendendo di fatto il voto nelle aule per non far perdere neppure un giorno di lezione agli studenti.

Un iter lungo e non semplice, avviato nel novembre dello scorso anno raccogliendo l’input del Ministero e delle tante richieste delle famiglie costrette a dover gestire i figli durante i giorni di chiusura delle scuole per le operazioni di voto. Spostare i seggi elettorali dalle scuole ad altri edifici, del resto, è un percorso che deve fare i conti con una lunga serie di regole tecniche risalenti a sessant’anni fa che garantiscono la regolarità del voto in tutti i suoi aspetti, una sorta di baluardo contro brogli, proteste, problemi organizzativi. Per questo è servito un lavoro certosino di file e conteggi, che ha richiesto ore ed energie del personale incaricato per mettere a punto il nuovo schema delle sezioni che passeranno dalle precedenti 17 alle attuali 14 in seguito alla suddivisione per aree geografiche del paese.

"Come Giunta non possiamo che essere orgogliosi"

«Per la nostra città è davvero una vera e propria rivoluzione di cui come Giunta non possiamo che essere orgogliosi - commenta soddisfatto l’assessore agli Affari generali, Fabio Cesana (Forza Italia) - Era un obbiettivo che ci eravamo presi in campagna elettorale, che abbiamo portato avanti e inserito nel Documento unico di programmazione e che, oggi, con il decreto autorizzativo della Prefettura di Monza viene centrato grazie alla volontà di questa maggioranza e grazie al lavoro degli uffici coordinato dalla responsabile di settore Raffaella Di Losa, dal vicesegretario Sara Cappelli e anche dalla collaborazione dell’ufficio Lavori pubblici nella figura del geometra Luca Barni e dell’Arma dei Carabinieri».

Il primo test

Il primo test ufficiale del trasferimento lo si avrà già in occasione delle elezioni Europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Rendere le nuove sedi elettorali definitive porterà nelle prossime settimane a tutta una serie di interventi, anche logistici, per allestire secondo le disposizioni, seggi e percorsi, ma anche per dover stampare fra l’altro oltre 12 mila mila etichette con il nuovo indirizzo di voto da recapitare e incollare sulle tessere elettorali dei cittadini: «Entro il mese di maggio verranno inviate a tutti gli elettori, ad eccezione di quelli della sezione numero 14 (Agliate, ndr) che rimane confermata - ha spiegato l’assessore - Al palazzetto e in villa Cusani saranno allestite comunque due postazioni con la presenza del personale comunale pronto a stampare in caso di necessità le nuove etichette o le nuove schede elettorali».

Nel dettaglio, in base alla revisione definita e autorizzata dalla Prefettura, le prime sei sezioni - dalla 1 alla 6 - saranno trasferite all’interno dei locali del palazzetto del centro sportivo in via Di Vittorio; mentre le sezioni - dalla 7 alla 12 - voteranno nelle sale di villa Cusani Confalonieri.

Le sezioni 13 e 14, infine, restano confermate nell’attuale plesso scolastico Ida Taverna Borromeo, nella frazione di Costa Lambro, garantendo comunque il regolare svolgimento dell’attività didattica in altri istituti scolastici: «Organizzeremo un servizio bus-navetta per gli studenti che, nei giorni di votazione, saranno accompagnati in altri plessi e poi riaccompagnati a Costa al termine delle lezioni», ha spiegato ancora l’assessore Cesana.

Il sindaco "Un traguardo storico"