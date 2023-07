Segnaletica nuova su oltre 40 strade

Restyling della segnaletica su oltre 40 strade a Giussano. Gli interventi partiranno la prossima settimana.

Lavori dalla prossima settimana

Strade rimesse a nuovo, con la nuova segnaletica in arrivo a Giussano. Gli interventi per il rifacimento delle strisce prenderanno il via settimana prossima ed interesseranno vie dislocate sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Più sicurezza per pedoni e automobilisti

Particolare attenzione è prevista per i passaggi pedonali, le intersezioni stradali e le indicazioni relative a stop e precedenze. Un modo questo, anche per aumentare la sicurezza degli automobilisti, ma anche dei passanti.

«Un intervento che aumenta il livello di sicurezza delle nostre strade, a tutela in modo particolare dei pedoni - ha spiegato il sindaco Marco Citterio – Il rifacimento interesserà sia strade comunali che presentano elevati flussi di traffico, sia strade in cui siano evidenti situazioni deficitarie dal punto di vista dello stato manutentivo della segnaletica orizzontale».

Il rinnovo della segnaletica riguarderà anche il rifacimento delle strisce in specifiche aree di sosta (fra le quali il piazzale del Cimitero di Paina) e altri snodi cruciali in prossimità di incroci.

I lavori proseguiranno nell’arco del periodo estivo sulla base di una programmazione già concordata fra Comune e ditta incaricata delle opere.