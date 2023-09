Sei sindaci del Vimercatese alzano la voce con "Net" sul trasporto pubblico

La pazienza sta per terminare. E' questa, in estrema sintesi, la dura presa di posizione espressa dai sindaci di Mezzago, Sulbiate, Aicurzio, Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino e messa nero su bianco nei giorni scorsi in una lettera indirizzata a Nord Est Trasporti e alla Provincia di Monza.

Una lunga missiva nella quale i sindaci sollecitano un incontro urgente a Nord Est Trasporti per parlare dell'istituzione di un nuovo collegamento tra i sei comuni con la stazione ferroviaria di Carnate e il Centro Omnicomprensivo/stazione bus di Vimercate.

Colleghiamo al meglio l'omnicomprensivo con la stazione di Carnate

Il tema riguarda l'istituzione, chiesta a gran voce già da qualche anno, di un bus navetta che possa collegare meglio i sei comuni con due importanti snodi: l'omnicomprensivo di Vimercate e la stazione di Carnate. Un'iniziativa che va nell'ottica di rendere più efficiente il servizio dei trasporti pubblici necessari al miglioramento della mobilità dei cittadini e nell’ottica di ridurre la circolazione delle auto.

"Abbiamo accolto le richieste di alcuni cittadini che per un’esigenza di mobilità si sono rivolti a queste amministrazioni auspicando una fattiva risposta - Si legge nella lettera - In un primo incontro, è emersa la necessità di quantificare, allo stato attuale, il numero dei cittadini bisognosi di un servizio di autobus pubblico e per quanto tempo. Da qui si è approntata e somministrata ai cittadini dei 6 comuni un sondaggio. I risultati raccolti in un lasso di tempo di circa un mese ha visto rispondere 641 cittadini, principalmente dei comuni di Mezzago, Sulbiate, Aicurzio e Bernareggio, interessati a nuove linee bus di collegamento con la stazione ferroviaria di Carnate e il centro omnicomprensivo/stazione bus di Vimercate".

Da oltre un anno aspettano una risposta

"Vista l’importante adesione, abbiamo ritenuto opportuno cercare delle soluzioni concrete, utili ad incontrare le

esigenze dei nostri cittadini - hanno continuato i sindaci - Per questo si è richiesto un incontro concretizzatosi In data 29 giugno 2022 e dove si è definito un programma di appuntamenti con i singoli comuni, in prima battura, per verificarne le esigenze e quindi un ulteriore momento insieme. Azioni mai implementate. Vi è stato inviato un sollecito il 31 agosto 2022, quindi un altro il 5 ottobre 2022, un altro il 1 dicembre 2022. A seguito una vs in merito protocollata 3625 del 13/12/2022 nella quale ci prospettavate una convocazione a gennaio. Ulteriore sollecito al 9 Febbraio 2023. Infine e finalmente il giorno 28 febbraio 2023 si è tenuta una video call dove, con grande sorpresa, avete presentato un piano di ridefinizione delle linee introducendo la z332 ma eliminando la z322. Piano che comunque andava verificato e concordato tanto che con il sig. Marco Panaro si era reso disponibile per un sopralluogo (mail del 19 aprile) al termine dell’anno scolastico e poi posticipato a settembre (mail 27 giugno). Ancora il nulla nessuna risposta, siamo ancora in attesa di sapere una data per l’incontro".

"Avete eliminato la linea Z322 senza nemmeno avvertirci"

Nella lunga lettera i sindaci lamentano la mancanza di risposte in merito al potenziamento del collegamento (D70) tra Ronco Briantino e stazione di Carnate e dell’integrazione tariffaria.

"In compenso c’è stato l’allungamento della corsa Z319 a Vimercate: ora certe corse della Z319 arrivano fino alla stazione di Arcore. Hanno tolto Z320 che faceva spola tra Piazza Marconi, Ospedale e stazione di Arcore. È come se con le nostre richieste avessimo sollecitato pensieri nuovi,peccato nulla che torni utile ai nostri territori, le richieste di chiarimenti sono ancora inevase. Siamo rimasti sorpresi dalla modalità con cui state trattando i sei Comuni, Mezzago, Sulbiate, Aicurzio,

Bernareggio, Carnate, Ronco Briantino: non vengono mai coinvolti a questo si aggiunga che con grande sorpresa, avete eliminato una linea, Z322, senza una riga di avviso, indispensabile e molto utilizzata dai cittadini di Sulbiate e Mezzago, a cui avete tolto un servizio nelle ore principali per gli spostamenti dai nostri territori per gli alunni e i lavoratori".

"Non tolleriamo più questa modalità di porsi nei nostri confronti"