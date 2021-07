Selezione regionale di Miss Italia Lombardia: passa il turno anche una caratese

C'è anche Lucrezia Colzani, 18enne di Carate Brianza, tra le ragazze che hanno superato la prima

selezione regionale di Miss Italia Lombardia.

Selezioni regionali

L'evento si è tenuto ieri sera a Zanica presso il Ristorante del Centro Ippico La Rosa Bianca. Si tratta di una delle tappe dei casting regionali in cui le ragazze iscritte si sono messe in gioco per essere ammesse al Tour Miss Italia 2021. Vincitrice della serata di ieri è stata la milanese Francesca Popa, incoronata come Miss La Rosa Bianca.

Sin dalle prime ore del pomeriggio nella giornata di ieri al centro ippico si è svolto il casting regionale

per le oltre 30 ragazze nuove iscritte, che si sono messe in gioco per essere ammesse al Tour Miss

Italia 2021 e aggiungersi nello spettacolo serale per l’elezione della nuova reginetta di Bellezza.

Alle 15.00, per le 27 concorrenti, sono iniziate le prove e il corso gratuito di portamento tenuto da Rial

Events, agenzia che organizza in Lombardia il Tour di Miss Italia Lombardia.

La giuria

In giuria a Brillare per la sua Bellezza la Finaliste Miss Italia 2019 Mariagrazia Donadoni. Che vinse li

passaggio alle finali Nazionali con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia, dopo essere stata

eletta Miss Bergamo 2019. Altri giurati Samantha Consoli, Ettore Cordoni , Francesco Carioni, Laura

Magnani Giornalista di Lombardia TV

Selezione regionale di Miss Italia Lombardia: c'è anche una caratese

Alle 20.30, con l'arrivo sul palco delle 27 ragazze, la serata è entrata nel vivo. Alla fine sono sei quelle che hanno passato il turno.

Miss La Rosa Bianca Francesca Popa, 19 anni di San Giuliano (Mi), alta 176. È stata agonista di

pallavolo nel ruolo di centrale.

italiano Madre del Camerun, è italiane e madrelingua francese. Ama la recitazione e la moda, è una

ballerina di Reggaeton e Balli latini.

studentessa di Economia Aziendale. Le sue passioni sono la danza, la cucina. È legatissima alla sua

famiglia.

Miss 5 classificata è Lucrezia Colzani , 18 anni di Carate Brianza . Studia al liceo scientifico, è

un’appassionata delle materie scientifiche ma anche di quelle umanistiche, ama leggere i grandi classici

della letteratura e per questo motivo ha deciso di leggere un brano tratto dal Romando “il Ritratto di

Dorian Gray”

molti anni a livello agonistico nazionale

La stagione sembra promettere grandi sorprese e tante novità per l’82ma edizione del Concorso più

importante d’Italia.

Per iscriversi e partecipare ai casting regionali per l’ammissione al Tour bisogna contattare l’ufficio Rial

Events al 331 529 1611.

Tutte le foto dell'evento: