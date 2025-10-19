Il semaforo era in tilt ed è avvenuto un incidente, per fortuna senza feriti, solo dopo si è scoperto che è stata tutta colpa di una lumaca.

Semaforo in tilt a causa di una lumaca

Il sinistro è avvenuto martedì mattina sulla Nazionale dei Giovi, all’altezza dell’incrocio con via Bonaparte a Bovisio Masciago.

I conducenti che percorrevano la Nazionale dei Giovi vedevano la luce gialla lampeggiante. Pertanto in prossimità dell’intersezione rallentavano per prudenza. Dall’altra parte però, in via Bonaparte, per i veicoli che provenivano da Limbiate, il semaforo era verde.

Così martedì alle 11.45, purtroppo, si è verificato un incidente: coinvolti un 36enne di Cesano Maderno che stava viaggiando sulla Nazionale dei Giovi in direzione Varedo alla guida della sua Peugeot 2008 e un 61enne di Desio al volante di un’Audi che arrivava da via Bonaparte (con appunto il semaforo verde). Illese le persone a bordo dei veicoli ma nell’impatto si sono staccate alcune parti di auto che hanno poi danneggiato una terza vettura in transito: una Peugeot 308 guidata da un varedese di 28 anni che era diretto a Cesano Maderno.

I tecnici dell’azienda incaricata della manutenzione del semaforo hanno poi spiegato che il malfunzionamento dell’impianto era dovuto a una lumaca: la bava aveva danneggiato la scheda elettronica del semaforo e si è creata una situazione di pericolo.