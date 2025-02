Sempre più famiglie alla Caritas: crescono i servizi e quest’anno si lavora al doposcuola

Aumenta il numero delle famiglie bisognose a Giussano; lo scorso anno, grazie alla Caritas parrocchiale sono stati distribuiti 1747 pacchi alimentari.

Nuovi progetti per il 2025

Cresce la povertà e l'aiuto dei volontari Caritas è sempre più importante. Il nuovo anno è ripartito con nuovo slancio verso tutti i progetti già in essere, indispensabili per parecchie famiglie del territorio, ma soprattutto c'è grande entusiasmo per quello che sarà il progetto del 2025.

Accanto al servizio mensa, alla distribuzione dei pacchi alimentari, del vestiario, dei corsi di italiano e dell’aiuto e supporto che quotidianamente i volontari svolgono, sta per arrivare un nuovo sostegno per le famiglie. L'idea dei volontari è infatti quella di far ripartire il servizio doposcuola per i ragazzi delle medie. Grazie ad un bando.

La presidente della Caritas

«Grazie ad un bando che l'oratorio ha vinto, abbiamo a disposizione alcuni fondi che la comunità pastorale intende usare per ripristinare il doposcuola ai bambini della scuola secondario di primo grado - ha spiegato la presidente Caritas Lucia Motta - i volontari si occuperanno dei corsi di ripetizioni e aiuto ai compiti, che si svolgeranno all'oratorio San Giovanni Bosco; grazie ai fondi si potranno organizzare e gestire meglio le attività didattiche che sono sempre offerte gratuitamente dai volontari».

Si cercano volontari

A tal proposito dalla Caritas arriva anche una richiesta specifica: servono nuovi volontari, preferibilmente studenti universitari, con competenze specifiche in varie materie, così da seguire al meglio i ragazzi che hanno bisogno del doposcuola. Chiunque fosse interessato può farsi avanti contattando la sede.

I numeri del 2024

Il lavoro che i volontari portano avanti è sempre tanto: lo scorso anno sono stati distribuiti 1747 pacchi alimentari. I nuclei familiari assistiti sono stati 122, in prevalenza famiglie italiane (68) contro le 58 straniere. Complessivamente poi, sono state aiutate 340 persone e di queste 133 sono italiani e 207 stranieri. Si rivolgono alla Caritas principalmente donne, sia italiane che extracomunitarie, tra i 16 e 64 anni. Sono seguiti però anche diversi over 65 e ragazzini sotto i 15 anni.

Dati che sono sempre in crescita; 340 persone si sono appoggiate alla Caritas nel 2023, 179, le persone che rappresentano altrettante famiglie, che si erano presentate al Centro di ascolto. C’erano stati 501 colloqui con cittadini in prevalenza di Giussano (104) e 75 stranieri, per problemi legati a questioni economiche, lavorative e abitative.

Il nuovo magazzino a Birone

Da ormai qualche mese i volontari hanno anche un nuovo magazzino; il vecchio teatro di Birone, si è infatti trasformato nello spazio dove vengono raccolti tutte le scorte alimentari che poi vengono distribuite alle famiglie che ne hanno bisogno. I volontari hanno dovuto adattare il vecchio palcoscenico e la sala, spostando le poltrone per sistemare gli scaffali e creare un vero e proprio magazzino con tutta la merce così da poter avere a disposizione gli alimenti da donare poi alle famiglie bisognose.

Molti i volontari che col

laborano, prima su tutti, che da quando è arrivata a Giussano, parecchi anni fa, si è subito prodigata verso le persone in difficoltà offrendo loro un pasto caldo, ma anche attenzioni e parole di sostegno. Tutti i giorni è alla mensa Caritas a distribuire e servire il pranzo a chi ne ha bisogno, e si occupa anche della distribuzione del pacco alimentare alle famiglie.