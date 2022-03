Mobilita' e sicurezza

Modifiche al comparto compreso tra via Diaz, via Rinascimento e via Donizetti. Arrivano anche diversi divieti di accessi per i mezzi pesanti.

Grandi manovre a Bernareggio. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di attuare una serie di importanti modifiche alla viabilità: in particolare verranno introdotti sensi unici nel comparto a nord dell'abitato e in tutto il paese spariranno le Zone a traffico limitato.

Sensi unici e stop alle Ztl, ecco come cambia la viabilità di Bernareggio

In sintesi via Diaz allungherà il proprio tratto a senso unico, che dall’incrocio semaforico con via Prinetti si estenderà fino a all’intersezione con via IV Novembre. L'intervento sarà reso possibile grazie all’acquisizione (gratuita) da parte del Comune di una strada privata che presto metterà in collegamento via Diaz con via Donizetti. Proprio quest’ultima subirà successivamente la trasformazione più importante, perché verrà resa a senso unico di circolazione nel tratto in ingresso e fino all’incrocio con via Rinascimento, che resterà a senso unico in uscita.

Arrivano i divieti per i mezzi pesanti

Le Zone a Traffico Limitato hanno invece le ore contate. L’idea dell’Amministrazione comunale è infatti quella di rimuovere i vincoli alla circolazione presenti in diversi punti del paese e sostituirli con dei più pratici divieti di accesso ai veicoli pesanti. Le Ztl erano state infatti predisposte oltre vent’anni fa, ma oggi, complice l’espansione di alcuni quartieri, tali disposizioni non hanno più senso di esistere.

