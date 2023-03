Senza veli sulla lingua ispira i giovani con "Mind". La rassegna culturale dedicata alle eccellenze coinvolgerà anche le scuole di Limbiate e della Brianza

Rassegna culturale "Mind-L'Eccellenza a servizio dei giovani"

Coinvolgerà anche gli studenti di Limbiate e di altre città brianzole la rassegna culturale "Mind-L'Eccellenza a servizio dei giovani" promossa dall’associazione Senza Veli Sulla Lingua. Il lancio dell'iniziativa, che è stata un grande successo, propone una serie di eventi, workshop e laboratori con le scuole, che hanno potuto toccare con mano le invenzioni di un grande genio lombardo che ha portato il made in Italy in tutto il mondo: Arrigo Castelli, inventore del registratore a nastro e dell'elettrocardiografo scrivente, che tra gli altri ha inciso anche la voci degli astronauti nella Missione Apollo 11 (1969).

Registratori, tute da astronauti e caschi della Nasa

Oltre 80 registratori esposti e messi in funzione dal collezionista e dj set vintage Mirco Roppolo hanno tenuto incollati gli studenti in presenza e in streaming tute degli astronauti, caschi della Nasa, foto originali hanno preso vita raccontando con grande entusiasmo le missioni Apollo, grazie all'esperto monzese Alessandro Bon.

Assessori e insegnanti di Limbiate

Erano presenti anche gli assessori del Comune di Limbiate Agata Dalò e Carlo Schieppati, che insieme alla docente Deborah Vicentini, hanno espresso la volontà di portare la rassegna anche nelle scuole di Monza e Brianza. La rassegna continuerà sia in presenza che in streaming il 19 aprile con Gae Aulenti e il 24 maggio con Alda Merini.

"I giovani hanno bisogno di esempi sani e stimolanti"

ha detto durante il suo intervento Ebla Ahmed, presidente di Senza Veli Sulla lingua:

"La storia crea futuro se è tramandata concretamente alle giovani generazioni che oggi più che mai hanno bisogno di esempi concreti, sani, stimolanti. Le eccellenze come Arrigo Castelli hanno la capacità di tornare a farci sognare, avere ambizioni, obiettivi nella vita, che si possono raggiungere con il sacrificio, la passione e la tenacia. Non bisogna mai mollare, questo è il motto per avviare il cambiamento"

Evento e laboratori alla Fondazione Triulza

La giornata si è svolta nell'Auditorium di Fondazione Triulza con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano. A moderare l'evento e i laboratori pomeridiani la giornalista e inviata televisiva Sonia Bedeschi. Tra i relatori molto apprezzati anche Suor Monia Alfieri, membro del consiglio nazionale scuola CEI che si spende soprattutto sul nostro territorio per portare avanti una scuola libera, per tutti, capace di creare dialogo con tutti senza barriere: