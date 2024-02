Senzatetto dorme nella casetta di Babbo Natale in piazza Conciliazione a Desio. Ad accorgersene è stato il presidente della Pro Loco, Antonio Procacci. La casetta era stata utilizzata per le iniziative natalizie, ma da allora non è più stata rimossa perché non è ancora stato individuato un posto dove riporla.

A Desio la casetta di Babbo Natale rifugio per i senzatetto

Brutta sorpresa nei giorni scorsi per il presidente della Pro Loco, Antonio Procacci: ha trovato la porta della casetta di Babbo Natale spalancata. A quanto pare, sembrerebbe che per tre giorni consecutivi un senzatetto abbia trovato rifugio nella casetta, ancora collocata in piazza, durante le notti più gelide:

"Mi sono accorto dalla forma di una scatola che evidenziava una chiara seduta e la presenza sul pavimento di cenere di sigaretta e mozziconi - ha detto - Non è sicuro però, il senzatetto ha trovato di notte un rifugio caldo, ma non è tollerabile».

A scoprirlo il presidente della Pro Loco, che si è rivolto al Comune

La Pro Loco si è immediatamente rivolta al Comune per trovare una soluzione.

"Abbiamo chiesto al Comune dove poter riporre la casetta al chiuso - ha evidenziato - Purtroppo, ci è stato comunicato che il magazzino comunale non dispone di spazi adatti. Pertanto, ci siamo rivolti all'ufficio Patrimonio per ottenere un locale all'interno dell'ex ospedale. Stiamo attualmente attendendo una risposta. Nel frattempo, la casetta rimane in piazza".

In passato era stata ospitata nel garage di un socio, "che, però, non può più metterlo a disposizione. Stiamo perciò cercando una collocazione adeguata senza dover affrontare costi aggiuntivi, poiché come Pro Loco non disponiamo di risorse sufficienti".

Alla ricerca di uno spazio dove collocare la casetta

Attualmente l'associazione conta una settantina di iscritti , con un budget di seicento euro. "Non possiamo permetterci di sostenere spese per l'affitto di un garage privato - rimarca il presidente - Siamo in attesa di una soluzione da parte del Comune e speriamo che si dimostri collaborativo. È importante trovare una soluzione dopo le festività natalizie".