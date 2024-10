Sequestrata a Carnate una discarica abusiva a due passi dal centro

Un’area di notevole estensione, non lontana dal centro di Carnate, al cui interno vi erano accatastati rifiuti di ogni genere, compresi laterizi, pneumatici e attrezzature di vario tipo. Ad accorgersi della presenza di quella che a tutti gli effetti era una discarica abusiva sono stati gli agenti della Polizia locale, che nei giorni scorsi hanno proceduto al sequestro dell’area.

Sequestrata a Carnate una discarica abusiva

La scoperta è avvenuta in via Marconi, proprio nel terreno che si trova accanto alla Villa Banfi: di fatto un cantiere mai partito nell’ambito dell’ormai noto progetto di riqualificazione della storica magione di Carnate. Qui, durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, gli agenti del responsabile Claudio Puglisi hanno notato, attraverso la recinzione, un ammasso di macerie e rifiuti di varia tipologia accumulato in un'area di ampia metratura.

La denuncia

Hanno quindi effettuato accertamenti, appurando come si trattasse effettivamente di un deposito incontrollato di rifiuti provenienti da ogni dove. La conseguente ispezione, effettuata anche grazie al supporto della Polizia provinciale di Monza e Brianza e l’Ufficio tecnico comunale, ha permesso di accertare la presenza, oltre che di uno svariato numero di cumuli di macerie di ogni tipo, anche di molto altro materiale di scarto, tra cui gomme, computer e persino attrezzature da giardino e da lavoro. Immediatamente è scattato il sequestro dell’area e la conseguente denuncia all’autorità giudiziaria competente nei confronti del proprietario dell’area.

