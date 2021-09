Dopo la brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato nella giornata di lunedì e che ha portato all'arresto di due persone e al sequestro di 450 chili di droga, di cui 440 nascosti in un box a Vimercate arriva il plauso dell'onor3evole Massimiliano Capitanio.

Sequestrati 450 chili di droga nel box a Vimercate. Capitanio "Impegno costante contro la criminalità"

"Un plauso sentito alla Polizia di Stato per il blitz condotto ieri a Vimercate e che ha portato a sequestrare l'incredibile quantitativo di 450 chili di droga. L'intervento dei poliziotti è stato determinante, a conferma di quanto siano preparate le nostre Forze dell'ordine e di come sia costante l'impegno contro la criminalità, e conferma come la lotta alla droga deve essere un caposaldo di tutti, Forze dell'ordine, ma anche Istituzioni e privati cittadini. Perché contro la droga non devono esistere barriere politiche e tutti devono remare dalla stessa parte".

L'operazione

Nel dettaglio l'operazione della Polizia di Stato è avvenuta nel pomeriggio di lunedì quando gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno scoperto che in un box di uno stabile di via Montalino, nel quartiere San Maurizio di Vimercate erano stipati circa 440 chili di droga. Altri dieci sono invece stati ritrovati all'interno del minivan su cui viaggiavano le due persone arrestate che adesso si trovano in carcere (GUARDA IL VIDEO DELL'OPERAZIONE)