Serata di Ramadan all’oratorio di Renate: "Tutti sono invitati"

«Una serata di Ramadan insieme». Si intitola così l’evento organizzato dall’associazione islamica «La Pace» negli spazi dell’oratorio di via Vittorio Emanuele a Renate.

Una serata di Ramadan

E’ in programma per venerdì 5 aprile, quattro giorni prima della fine del mese in cui i fedeli di Allah praticano il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Appuntamento a partire dalle 18, come si legge sulla locandina pubblicata sulla pagina social de «La Pace» nella tarda mattinata di ieri, lunedì.

«L’associazione “La Pace” di Renate organizza una serata aperta a tutta la cittadinanza con cui abbiamo il piacere di condividere insieme il momento della rottura del digiuno», scrivono i referenti su Facebook.

Posti limitati

Diversi i momenti previsti: dall’Iftar, vale a dire il pasto che interrompe il digiuno diurno, alla prova dell’abito passando per i tatuaggi all’henne.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il 30 marzo attraverso il Qr Code disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione.