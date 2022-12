Serata magica a Villa Raverio con Babbo Natale

Serata magica per tutti i bambini che hanno spedito la letterina al Babbo Natale dei negozi di Villa Raverio, frazione di Besana Brianza

La magia del Natale

La magia del Natale era nell'aria e l'atmosfera creata ad hoc, con tutti i bambini sulla piazza, alla Vigilia di Natale, che hanno chiamato Babbo Natale

Accompagnato dalla piva, è arrivato sulla piazza dei negozi di Villa Raverio Babbo Natale in carne ed ossa che salutava con la sua mano. Tra i fiocchi di neve, sotto un arco luminoso, spiccava la bella barba del simpatico Babbo Natale, tutto in una speciale “cornice luminosa” a tema natalizio.

L'atmosfera era carica ed i bambini non stavano più nella pelle. Si è creato proprio un bel momento ed uno ad uno tutti hanno ricevuto il loro regalo con la tradizionale foto ricordo. Oltre settanta i pacchi consegnati.

La sinergia con il Comune

Anche per questa iniziativa l'Amministrazione comunale di Besana, presente alla serata, si è complimentata pubblicamente, lodandola come tra le più meritevoli del Comune per le iniziative proposte; non sono mancate due parole ai piccoli besanesi.

Per gli addobbi della piazza e l’organizzazione della serata hanno contribuito l’ortofrutta Lino, Il Bar Raveé de Villa, la farmacia Tacconi, Gelateria Love, Arkasa, Alice’s Bakery, Foto Ottica Bonfanti: tutto il ricavato della manifestazione sarà donato in beneficenza.